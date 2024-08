Karim Lakhani e Mariana Van Zeller entre os oradores nas Conferências do Estoril

Organizadas pela Nova School of Business & Economics e pela NOVA Medical School, as conferências regressam ao Campus de Carcavelos da Nova SBE nos dias 24 e 25 de outubro de 2024, com o mote `Time to ReThink`, centrando-se na paz, políticas, planeta, inteligência artificial (IA) e tecnologia e longevidade.

O evento conta este ano, pela primeira vez, com a parceria do Digital Data Design Institute de Harvard (D^3), que se associa à coorganização com a Câmara de Cascais e o Turismo de Portugal.

Entre as mais recentes confirmações estão o especialista em inovação e gestão tecnológica Karim Lakhani, presidente e cofundador do Digital Data Design Institute na Harvard Business School, que "se irá debruçar sobre a natureza colaborativa na resolução de problemas na era digital", divulgou hoje a organização, em comunicado.

Ao debate sobre IA e tecnologia junta-se Rembrand M. Koning, professor associado de Gestão na Harvard Business School e cofundador do Digital Data Design Institute, e Robert Seamans, especialista em IA que colaborou como economista sénior em tecnologia e inovação no Conselho de Consultores Económicos do ex-Presidente dos EUA Barack Obama.

Entre as novas confirmações está ainda o médico e investigador do Gana John Amuasi, diretor executivo da Rede Africana de Investigação para Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) e copresidente da Comissão Lancet One Health, e também o físico, empreendedor e humanitário Tomás Magalhães, conhecido pelo projeto que criou para apoiar os sem-abrigo e moradores de bairros da lata em Calcutá.

Carlos Gonçalo das Neves, cientista-chefe da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, Mariana Van Zeller, jornalista premiada e autora da série National Geographic `Trafficked` e Sherri Aldis, diretora do Centro de Informação Regional das Nações Unidas para a Europa Ocidental, estão entre os nomes que já tinham sido anunciados pela organização.

Também já tinham sido anunciados Daniel Solomon, professor de Medicina na Harvard Medical School, reconhecido pela sua investigação em epidemiologia reumatológica, e Deborah Aluh, especialista nigeriana conhecida pelo seu compromisso com a saúde mental e pelas suas contribuições para a redução do estigma associado às perturbações mentais.

Rui Diogo, reconhecido internacionalmente por abordar grandes desafios científicos e questões sociais, um autor de uma extensa obra que inclui a publicação de 20 livros e mais de 160 artigos em prestigiadas revistas científicas, também marcará presença.