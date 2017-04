Partilhar o artigo Lado Esquerdo: A nova Música de Intervenção que nasce "do lado do coração" Imprimir o artigo Lado Esquerdo: A nova Música de Intervenção que nasce "do lado do coração" Enviar por email o artigo Lado Esquerdo: A nova Música de Intervenção que nasce "do lado do coração" Aumentar a fonte do artigo Lado Esquerdo: A nova Música de Intervenção que nasce "do lado do coração" Diminuir a fonte do artigo Lado Esquerdo: A nova Música de Intervenção que nasce "do lado do coração" Ouvir o artigo Lado Esquerdo: A nova Música de Intervenção que nasce "do lado do coração"