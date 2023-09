Lavrar o Mar lança projeto que cruza artes e cultura local na costa vicentina

A iniciativa, que decorre até final do ano, vai desafiar os participantes a "caminhar com arte, alimentar o pensamento, engolir preconceitos, experimentar a massa artística e imergir numa tenda futurista", referiu a cooperativa, sediada em Aljezur, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a cooperativa, com este projeto, os municípios envolvidos voltarão a ser povoados "por esse cruzamento entre as artes performativas, a cultura local e a transformação dos ambientes naturais em espaços de apresentação artística".

O projeto As Artes no Alto da Serra e na Costa Vicentina arranca domingo, pelas 10:00, com a realização de Caminhadas com Arte a partir das localidades de Sabóia, Santa Clara-a-Velha e São Martinho das Amoreiras, no concelho de Odemira.

A acompanhar as caminhadas vão estar João Ferrão (geógrafo), José Xavier (biólogo marinho e cientista polar), Maria Manuel Mota (bióloga e imunologista), Nuno Ribeiro (professor, investigador e ecologista) e Teresa Castro (professora e investigadora), que trazem "o desassossego próprio de temas como a emergência climática que o nosso planeta enfrenta", lê-se no comunicado.

No fim de semana seguinte, entre os dias 29 de setembro e 01 de outubro, pelas 19:30, o edifício da antiga moagem de Sabóia (Odemira) recebe a estreia de "Paraíso", um jantar performativo de Madalena Victorino e Nuno Salvado, com convidados.

"São três jantares que são também três encontros com a dança, a música e o alimento [...], que serão únicos, sempre diferentes em cada noite, mas ligados entre si. Três noites atravessadas e envolvidas por uma só energia, o rio Mira", prossegue a nota.

Para outubro está previsto o espetáculo de teatro "Engolir Sapos", que a companhia Amarelo Silvestre vai apresentar ao público escolar e famílias de Odemira e Aljezur e que aborda "preconceitos e sapos de loiça".

A peça será exibida, nos dias 18 e 19 de outubro no cineteatro Camacho Costa, em Odemira, e no espaço multiúsos de Aljezur a 21 e 22 de outubro.

Neste mês vai também regressar o programa LABAT, que se assume como um espaço "de experimentação e de criação" e contará com a participação de Inês Barahona e Miguel Fragata, da companhia de teatro Formiga Atómica, e do coreógrafo Rafael Alvarez.

Os resultados de algumas das atividades que vão desenvolver no âmbito deste laboratório serão apresentados a 28 de outubro, no Espaço +, em Aljezur, pelas 16:00.

Ainda no âmbito do LABAT, o coreógrafo Rafael Alvarez levará a Monchique, entre os dias 08 e 12 de novembro, a iniciativa WAVE +55, "um laboratório de dança para pessoas maiores de 55 anos".

Paralelamente, o coreógrafo apresentará ainda em Monchique, a 12 de novembro, a peça "Na Onda da Distância".

O projeto As Artes no Alto da Serra e na Costa Vicentina termina no mês de dezembro em Monchique, nos dias 26, 27, 29, 30 e 31 e 01 de janeiro de 2024, com o espetáculo de circo "Les Fauves", da companhia francesa EA EO.