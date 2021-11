LEFFEST. Inaugurada exposição "Ceija Stojka", uma homenagem à cultura Rom

O realizador Emir Kusturica apresenta, no Lefest - o Lisbon & Sintra Film Festival dois filmes sobre a comunidade cigana. A edição deste ano celebra a cultura cigana, em todas as suas expressões artísticas, desde o cinema, a música, a dança, a literatura e as artes plásticas. Foi inaugurada a exposição "Ceija Stojka", no Museu das Artes, de Sintra, que também faz parte deste festival.