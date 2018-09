Leiloeira Drouot vai acolher feira internacional de arte urbana em Paris

Lusa21 Set, 2018, 16:26 | Cultura

A District 13 - International Art Fair vai juntar cerca de 20 galerias de `street art` provenientes de França, Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Tunísia e Hong Kong, e nomes como Banksy, Shepard Fairey, Intie, David De La Mano, entre muitos outros.

Esta vai ser a primeira feira dedicada à arte urbana no Hôtel Drouot, "um ponto central da arte contemporânea" e "uma instituição emblemática da história da arte", onde foram leiloados, por exemplo, quadros de Picasso, Matisse, Braque e Dalí.

"A Drouot encarna a história da arte parisiense em que foram escritas algumas das mais belas páginas de alguns movimentos artísticos, como o Cubismo. Agora, fazemos um piscar de olhos para inscrever a `street art` num local simbolicamente muito importante", disse à Lusa Mehdi Ben Cheikh, diretor artístico da feira.

O também diretor da Galerie Itinerrance sublinhou que é a "primeira vez" que a leiloeira acolhe uma feira de `street art`, e que quer que Paris se afirme como "a nova capital da arte urbana".

Mehdi Ben Cheikh explicou, ainda, que a feira vai ter uma exposição coletiva com obras de artistas internacionais, nomeadamente de Vhils e de Pantónio, que os stands das galerias vão expor peças dos seus artistas e que vai realizar-se um leilão no último dia do evento, mas sem nomes portugueses.

Alexandre Farto, conhecido como Vhils - que este ano expôs no centro cultural Centquatre-Paris e na galeria Danysz, na capital francesa - vai também estar exposto no `stand` da galeria norte-americana Over The Influence.

A galeria Avenue des Arts, de Hong Kong e Los Angeles, vai apresentar obras do artista lusodescendente Alexandre Monteiro, conhecido como Hopare e considerado, em França, como uma figura emergente da arte urbana.

O nome da feira "District 13" é uma alusão ao projeto Tour Paris 13, um prédio de nove andares, destinado a demolição, que foi transformado num "museu de arte efémera", em 2013, por cerca de 80 artistas, entre os quais onze portugueses, nomeadamente Vhils, Pantónio, ± MaisMenos ±, AKACorleone, João Samina e Add Fuel.

"District 13" é, ainda, uma referência ao 13.° bairro de Paris, onde o galerista Mehdi Ben Cheikh tem dinamizado o projeto "Street Art 13", um percurso com cerca de 50 murais monumentais de artistas de todo o mundo nas fachadas dos prédios, incluindo de Pantónio e de Vhils.