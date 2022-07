Leiria propõe 460 atividades culturais no segundo semestre

"Há 460 atividades culturais que estão já programadas. (...) Há ainda iniciativas que vão ser programadas e muitas outras que vão, com certeza, acontecer", afirmou Anabela Graça, na conferência de imprensa de apresentação do segundo número da agenda "Leiria Cultura", na Ludoteca Municipal, onde realçou que as atividades querem chegar a um "público muito diversificado, desde bebés até à idade maior".

Numa agenda em que cada mês é "ligado" ao seguinte por autores de Leiria ou que passaram pela cidade (Miguel Franco, Afonso Lopes Vieira, Acácio de Paiva, Francisco Rodrigues Lobo, Miguel Franco e Eça de Queirós, por esta ordem), a vereadora salientou que as propostas são resultado do trabalho do município, dos agentes culturais e do associativismo do concelho.

"Temos grandes eventos, mas também eventos do associativismo", declarou, para assinalar que "todas as freguesias têm um papel fundamental na dinamização" das atividades que não se centralizam na cidade de Leiria.

Segundo a vereadora, "uma das apostas é a descentralização", pelo que não há apenas eventos na cidade.

"Passam por todo o território" concelhio, frisou na conferência de imprensa, na qual, entre outros, estiveram responsáveis por espaços culturais municipais.

Segundo uma nota de imprensa da Câmara de Leiria, no documento "é possível encontrar 54 sessões de teatro, 39 concertos (verão, música, clássica e contemporânea, filarmónicas, bebés, grupos corais, música judaica, opera na prisão, pequenos cantores), 27 exposições, 19 iniciativas de dança, 13 oficinas pedagógicas, criativas, artísticas e de teatro, 12 performances artísticas, quatro residências artísticas e criativas, oito espetáculos inseridos nos ciclos de música exploratória e sefardita ou 44 tertúlias para seniores".

Na literatura, por exemplo, estão elencados "seis roteiros de escritores leirienses ou com relação a Leiria" e igual número de atividades comemorativas do nascimento de José Saramago (1922-2010), e 22 festivais, do folclore ao cinema, da gastronomia à música.

Biblioteca Afonso Lopes Vieira, teatros José Lúcio da Silva e Migue Franco, m|i|mo -- museu da imagem em movimento, Castelo e Museu de Leiria são alguns dos espaços que acolhem as iniciativas.

Estão igualmente agendadas um conjunto de atividades no âmbito da Cidade Criativa da Música, sendo que a praia de Pedrógão, especificamente a Biblioteca de Praia, vai ter uma atenção especial este mês e em agosto.

A agenda "Leiria Cultura", em formato impresso (que permite adicionar eventos e outras anotações) e digital, é de acesso gratuito.