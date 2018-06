Lena d`Água, Sallim, Rafael Toral no ciclo Noites de Verão em Lisboa

Lusa15 Jun, 2018, 10:07 | Cultura

Esta será a nona edição do "Noites de Verão", programada para todas as sextas-feiras de julho e agosto, primeiro no Jardim dos Coruchéus e depois no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC).

O ciclo abrirá a 06 de julho com Norberto Lobo - repetente de edições anteriores - que atuará acompanhado por Ricardo Jacinto (violoncelo), Marco Franco (bateria) e Yaw Tembe (trompete), com quem gravou o álbum "Estrela", editado nesta primavera.

Em julho, nos Coruchéus, destaque ainda para o concerto de Lena d`Água, no dia 20, e com ela estarão os músicos Primeira Dama, Inês Matos, João Raposo e Martim Brito, do coletivo Xita Records.

Naquele espaço acontecerão também atuações do grupo jamaicano Equiknoxx, com a cantora Shanique Marie, (dia 13), e do músico alemão Mark Ernestus, com música eletrónica contaminada pelas sonoridades do Senegal (dia 27).

Em agosto, o "Noites de Verão" transita para o jardim do MNAC, começando com a folk da cantora irlandesa Brigid Mae Power (dia 03), prosseguindo com Rafael Toral, que revisitará, no dia 10, a música ambiente que compôs para guitarra há cerca de duas décadas, em particular para o álbum "Wave Field".

A 17 de agosto, a proposta segue com "o repertório elegante das canções doces" para voz e guitarra - como descreve a organização - da cantora portuguesa Francisca Salema, que assina como Sallim, e a fechar o "Noites de Verão", no dia 24, atuará o contrabaixista norte-americano Barre Philips.

Esta será uma estreia do músico de 83 anos a solo em Portugal, depois de várias atuações em formato banda, nomeadamente no Jazz em Agosto.

Todos os concertos do "Noites de Verão" têm entrada gratuita.

