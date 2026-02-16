Lina_ e Marco Mezquida vencem Prémio da Crítica Alemã com álbum "O Fado"

"O Fado" foi distinguido como Melhor Álbum de Música Étnica Tradicional, com o júri da Crítica Musical Alemã a destacar o encontro da "poesia lírica e da profundidade emocional com o brilhantismo artístico" dos intérpretes.

"O material [do álbum] é impressionantemente diversificado -- variando de paisagens sonoras impressionistas a acompanhamentos em `pizzicato` com piano preparado", lê-se na decisão assinada pela porta-voz do júri, a etnomusicóloga de origem suíça Lea Hagmann.

De acordo com o júri, os dois músicos, ao combinarem "composições originais e novas interpretações de fados tradicionais", fazem de "`O Fado` um álbum que toca o coração e abre novas portas à tradição do fado".

Lina_ foi distinguida com o Prémio da Crítica Musical Alemã (Preis der deutschen Schallplattenkritik), em 2020, pelo álbum "LINA_RAÜL REFREE", feito em conjunto com outro músico espanhol, Raül Refree, e em 2024 por "Fado Camões", no qual se estreou como compositora.

O álbum "O Fado" foi buscar o título a um poema homónimo de Florbela Espanca que Lina_ musicou. Para a `cantautora`, a designação não pretende ser uma definição do género musical, como disse em entrevista à agência Lusa, em setembro do ano passado, em vésperas da edição, antes destacando o repertório e o seu caráter intimista.

Do alinhamento do álbum, o único fado tradicional escolhido foi o "Fado da Defesa" (António Calém/José António Sabrosa), do repertório de Maria Teresa de Noronha, em que pela primeira vez é cantada a última sextilha, que "foi cortada originalmente por limites técnicos da época".

Entre recriações de temas de Amália Rodrigues, María Dolores Pradera e Lola Beltrán, o álbum conta com "Confidencial" (Miguel Torga/Lina_/M. Mezquida), "Gota d`Água" (Flávio Gil), "Não é Fácil o Amor" (Luís de Andrade/Janita Salomé), uma criação de Janita, e "Ausência em Valsa" (Vitorino Salomé).

No próximo dia 26, a dupla Lina_ Marco e Mezquita sobe ao palco do Teatro Ribeiragrandense, na Ribeira Grande, na ilha de S. Miguel, nos Açores, e em maio, atuará em Praga, e em Split, na Croácia.

Mariza e Mísia são dois outros nomes portugueses distinguidos em edições anteriores com o Prémio da Crítica Musical Alemã.

Entre os distinguidos desta edição do prémio alemão contam-se a Orquestra Sinfónica de Bamberger, com um álbum dedicado a obras de Antonin Dvorák, Richard Strauss e Alexander Glazunov, na área de Música Orquestral; o Quarteto Belcea, pela gravação de quartetos de cordas de Debussy e Szymanowski, em Música de Câmara; o Coro e Orquestra da Opera North e o maestro James Holmes, por "Love Life", de Kurt Weill, em Ópera; o ensemble Pygmalion, pelo "Requiem Alemão", de Brahms, na categoria de Música Coral, e o Sollazzo Ensemble, pelo disco dedicado a peças de Johannes Ockeghem e Antoine Busnois, em Música Antiga.

O compositor Jonny Greenwood conquistou o prémio de Melhor Banda Sonora, pela composição para o filme "One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson; o álbum "Trumpet Tales", da `big band` de Klaus Wienerroither e Barbara Bruckmüller, foi distinguido no Jazz; e o álbum "I Remember I Forget", da cantora libanesa Yasmine Hamdan, foi premiado na categoria Músicas do Mundo.

Os norte-americanos Midlake receberam o prémio de Melhor Álbum de Rock, por "A Bridge To Far".

A lista completa de prémios está disponível no `site` da Crítica Musical Alemã (Preis der deutschen Schallplattenkritik e.V).