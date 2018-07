Livraria de Barcelona vence prémio de melhor loja mundial de Banda Desenhada

Lusa21 Jul, 2018, 09:41 | Cultura

Os prémios foram anunciados durante a madrugada de hoje em San Diego, na Califórnia, no âmbito da Comic Con daquela cidade norte-americana e divulgados em várias publicações especializadas.

A loja Akira Comics, de Madrid, premiada em 2012, recordou, na rede social Twitter, que Espanha passa assim a ter duas livrarias de BD já distinguidas com o prémio de melhor livraria do mundo naquela área.

Pelo segundo ano consecutivo, a livraria e editora portuguesa Kingpin Books, de Lisboa, foi finalista do prémio norte-americano Eisner de melhor livraria do mundo especializada em banda desenhada.

Fundada há 19 anos pelo editor Mário Freitas, a Kingpin Books começou por ser uma livraria `online` focada sobretudo na BD dos Estados Unidos. Em 2002 abriu uma loja física e, em 2008, iniciou atividade como editora de banda desenhada portuguesa e mais tarde estrangeira. Atualmente é uma das maiores lojas portuguesas dedicadas à BD e à cultura pop.

Da lista de cinco finalistas faz ainda parte a livraria irlandesa Big Bang Comics, fundada em 2011 em Dublin, e na qual trabalha o português Bruno Batista.

As livrarias Cape and Cowl Comics (Estados Unidos) e a Traveling Man (Reino Unido) eram as restantes finalistas, para além da vencedora Norma Comics.

Os prémios foram batizados com o nome do autor e editor norte-americano de BD Will Eisner, que morreu em 2005.