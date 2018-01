Livro sobre contributo de Ernesto Vilhena para património nacional é hoje lançado

Lusa23 Jan, 2018, 07:37 | Cultura

O lançamento da décima obra decorrerá no Museu Nacional de Arte Antiga, com apresentação da historiadora de arte Raquel Henriques da Silva.

A obra está inserida na Coleção Estudos de Museus, promovida pela Direção-Geral do Património Cultural e pela editora Caleidoscópio, e perfaz agora uma dezena de títulos publicados até à atualidade, na área dos museus e da museologia.

"A Constituição de uma Coleção Nacional. As Esculturas de Ernesto Vilhena" recorda o comandante da marinha Ernesto Jardim de Vilhena, e os núcleos da coleção, alienados após a sua morte, que persistem como referências no património nacional português.

Em 1969, através da aplicação de mecanismos que prefiguraram a dação em pagamento, 1.500 esculturas foram doadas ao Estado pelos herdeiros de Vilhena, e incorporadas no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), o que resultou na alteração da identidade da histórica coleção museológica retratada neste trabalho da investigadora, que é conservadora da entidade.

A narrativa parte da biografia cultural dos objetos artísticos para apresentar o perfil de Ernesto de Vilhena e o seu modo de colecionar, "desvendando a aura que o transformou numa personagem mítica", segundo uma sinopse do livro.

Com fortuna adquirida na gestão colonial, dedicou-se a construir o programa científico de uma "empresa colecionista", com o objetivo de criar "um feito memorável para Portugal", desenvolvendo um método que o diferenciou dos outros colecionadores, pelo seu "singular entendimento da história da escultura e do património nacionais".

Maria João Vilhena de Carvalho, nascida em Pinhel, em 1968, é licenciada em História, variante de História da Arte e doutora em História da Arte, Museologia e Património Artístico pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

É investigadora integrada do Instituto de História da Arte e colaboradora do Instituto de Estudos Medievais (UNL).

Conservadora do MNAA, responsável pela Coleção de Escultura, desde 2000, tem comissariado e participado em exposições em Portugal e no estrangeiro, e fez parte da equipa que concebeu a renovada exposição permanente de Pintura e Escultura Portuguesas do museu.