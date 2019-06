Luís de Matos regressa em dezembro com nova versão do espetáculo "Impossível Ao Vivo"

Lusa26 Jun, 2019, 15:00 | Cultura

Depois da capital, o "Impossível ao Vivo" vai passar por Coimbra, no Convento S. Francisco, nos dias 10 e 11 de janeiro, e por Faro, no Teatro das Figuras, nos dias 17 e 18 de janeiro.

Luís de Matos vai apresentar uma nova versão de "Impossível ao vivo", depois de a anterior, no ano passado, ter "esgotado permanentemente" 16 sessões, em Lisboa, somando "24 mil espectadores", explicou hoje o mágico, num encontro com a comunicação social no Teatro TivoliBBVA, que decorreu com a presença dos artistas convidados.

O ilusionista português vai contar com James More, do Reino Unido, Topas, da Alemanha, An Ha Lim, da Coreia do Sul, e Ray Crowe, da Austrália, quatro convidados que Luís de Matos "admira genuinamente", como disse aos jornalistas.

James More, proveniente da Inglaterra e participante do British Got Talent 2013, acompanhou o mágico português na digressão europeia "The Ilusionists" por 19 cidades em 14 países e traz ao grupo de artistas "o que se faz nos dias de hoje, numa nova geração que mantém a magia fresca e viva", disse Luís de Matos.

Topas, mágico, músico e comediante vindo da Alemanha, tem atuado ao lado de Luís de Matos desde a década de 1990, e é apresentado como "um dos mais criativos mágicos contemporâneos, que coloca uma enorme dose de originalidade em tudo o que faz", afirmou o ilusionista português.

Da Coreia do Sul, An Ha Lim com o seu baralho de cartas e "uma velocidade difícil de seguir", recebeu vários prémios na área da manipulação e foi o último convidado de uma série televisiva, em direto, produzida por Luís de Matos.

O ilusionista Raymond Crowe, proveniente da Austrália, distingue-se pela arte das sombras com as mãos e pelo ventriloquismo, e compõe o leque de artistas do espetáculo.

Luís de Matos conta ainda com a sua assistente há mais de 15 anos, a bailarina Joana Almeida, e o grupo Momentum Crew, campeão mundial de `breakdance` em 2016, em Marselha, França.

Numa proposta global que cruza atuações de cada convidado com atuações conjuntas entre todos os mágicos, Luís de Matos apresenta ilusões que tem feito ao longo do anos de carreira, e estreia novos truques de magia.

"A única característica comum a todos os seres humanos é saber o que é possível e o que é impossível e, neste espetáculo, procuramos cruzar essa linha de distância entre as duas coisas, tornando o impossível mais real e o sonho mais perto", disse o ilusionista.

O grande objetivo do "Impossível ao vivo" é "divertir e criar boas memórias num espetáculo a que toda a família possa assistir em conjunto, e para todas as idades, sendo a magia um ponto de encontro na área do entretenimento", admitiu o mágico.

Luís de Matos, entre outras distinções, recebeu o Prémio Mágico do Ano, da Academia de Artes Mágicas de Hollywood, e foi autor da série televisiva "Mistérios" transmitida na RTP1, em 2011.

No último ano, foi o mágico principal da digressão europeia do grupo "The Ilusionists", composto por artistas premiados no mundo da magia.

Os bilhetes para o espetáculo "Impossível ao Vivo", que vai decorrer em Lisboa, até dia 05 de janeiro, em Coimbra e Faro, já estão à venda e custam entre 12,50 euros e 24 euros.