Mais três projetos nacionais indicados para prémio Mies van der Rohe 2022

A organização do Prémio da União Europeia para Arquitetura Contemporânea Mies van der Rohe 2022 anunciou hoje um novo grupo de 85 projetos nomeados, entre os quais três em Portugal, juntando-se aos 447 (19 em Portugal ou de portugueses) revelados em fevereiro.

Os três novos projetos nomeados são do Atelier Corvo, dos arquitetos Carlos Antunes e Désirée Pedro, em Condeixa-a-Nova, dos arquitetos Matos Gameiro e Pedro Domingos, em Grândola, e do Domitianus Arquitetura, em Lisboa.

O Atelier Corvo está nomeado pelo projeto de remodelação de um dos edifícios da Casa de Saúde Rainha Santa Isabel, em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra.

Os arquitetos Matos Gameiro e Pedro Domingos foram selecionados para o prémio por causa do novo edifício da biblioteca e arquivo municipais de Grândola, no distrito de Setúbal.

O Domitianus Arquitetura está indicado ao prémio europeu pelo desenho do novo acesso exterior à Basílica da Estrela, em Lisboa.

O Prémio da União Europeia para Arquitetura Contemporânea Mies van der Rohe é uma iniciativa da Comissão Europeia e da Fundação Mies van der Rohe e conta, para a edição de 2022, com 532 projetos nomeados de 41 países, considerados concluídos entre outubro de 2018 e abril de 2021.

Pela primeira vez, há projetos nomeados da Arménia, da Moldávia e da Tunísia.

Em fevereiro será divulgada uma lista de cinco finalistas e os vencedores serão conhecidos em abril.

Entre os 19 projetos arquitetónicos em Portugal anunciados em fevereiro estão a reabilitação do Campo das Cebolas e das Portas do Mar, em Lisboa, por Carrilho da Graça e Victor Beiramar Diniz, o Centro de Artes do Carnaval, em Torres Vedras, de José Neves, e a requalificação da frente marítima da Horta, nos Açores, por João Ferrão e João Costa Ribeiro, do extrastudio.

Um trabalho de Álvaro Siza e Cor Arquitetos em Gallarate (Itália), e um projeto de Manuel Aires Mateus e Vincent Parreira em Clichy-sous-Bois, em França, também estão entre os nomeados.