Marcelo homenageia Eanes "um sábio atento ao presente e ao futuro"

Marcelo Rebelo de Sousa falava na Culturgest, em Lisboa, na sessão de apresentação do livro "Ramalho Eanes - Palavra que conta", da jornalista Fátima Campos Ferreira, editado pela Porto Editora, com prefácio da sua autoria.

"Esta palavra conta, conta muito, porque vem de um sábio, de um sábio atento ao presente e ao futuro, que viveu aquilo de que fala e que continua a servir o país", afirmou.

O chefe de Estado acrescentou que esta cerimónia acabou por ser "um agradecimento ao Presidente Ramalho Eanes, uma homenagem" ao general, assinalando que contou com as presenças de "outro antigo Presidente", Aníbal Cavaco Silva, e de "responsáveis políticos atuais, e depois com muitas e muitos portugueses, que lhe estão muitíssimo gratos".

Segundo o Presidente da República, na entrevista que serviu de base ao livro e posteriores conversas com Fátima Campos Ferreira, o general Ramalho Eanes "denuncia o que se passa de errado, de frágil, de débil, no mundo, como em Portugal, na política, como nas Forças Armadas", mas num "apelo à esperança".

"Foi esse sempre também o caminho que escolheu: oferecer aos portugueses, sempre, uma palavra de esperança. Mas a nossa História é isso, nós perdemos a independência, recuperámos, errámos, falhámos, e depois superámos. Que bom, senhor Presidente, termos a sua palavra que conta, a sua palavra realista, de denúncia, mas de esperança. Assim é mais fácil acreditar em Portugal", considerou.

Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que António Ramalho Eanes será homenageado "de forma muito intensa já no próximo mês de janeiro", por ocasião do seu 90.º aniversário.

Nesta sessão, que terminou com uma intervenção de Ramalho Eanes, estiveram presentes o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo.

Além do antigo chefe de Estado Aníbal Cavaco Silva, marcaram também presença, entre outros, o antigo presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos.

Nascido em Alcains, Castelo Branco, em 25 de janeiro de 1935, o general Ramalho Eanes foi o primeiro Presidente da República eleito por sufrágio universal em democracia, nas presidenciais de 1976, e cumpriu dois mandatos na chefia do Estado, até 1986.

Como militar, participou na Guerra Colonial. Depois do 25 de Abril de 1974, foi o comandante operacional do 25 de Novembro de 1975, que marcou o fim do chamado Período Revolucionário em Curso (PREC), e chefiou o Estado-Maior do Exército.

Depois de deixar a Presidência da República, veio a liderar o Partido Renovador Democrático (PRD), força política que nasceu quando estava a terminar o seu segundo mandato, inspirada na sua figura, e que foi a terceira mais votada nas legislativas antecipadas de 1985.

Marcelo Rebelo de Sousa lembrou essa passagem de Eanes pelo "outro lado da barricada", mencionando que "viveu por um curtíssimo período a experiência da realidade político-partidária e da sua liderança".

Na sua opinião, os portugueses "têm uma confiança ilimitada" em Ramalho Eanes, com quem tiveram desde o início "uma identificação de maneira de ser, de maneira de viver, de humildade de comportamento, de naturalidade na compreensão do português mais humilde, mais simples", que "é mais forte" do que em relação a outros "grandes responsáveis nacionais, aqui presentes, nomeadamente".

O chefe de Estado estendeu a sua homenagem à mulher do general, Manuela Eanes, afirmando que "o percurso de um e de outro são inseparáveis".

Sobre a obra, descreveu-a como um testemunho "surpreendente raro", pelo momento em que é publicado, por expressar uma "sageza atualizada" e ser "na primeira pessoa", de alguém que "viveu o antes de 25 de Abril, a revolução, foi decisivo no fim da revolução".