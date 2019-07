Partilhar o artigo Maria do Céu Guerra premiada pelo Festival de Teatro - Actor of Europe Imprimir o artigo Maria do Céu Guerra premiada pelo Festival de Teatro - Actor of Europe Enviar por email o artigo Maria do Céu Guerra premiada pelo Festival de Teatro - Actor of Europe Aumentar a fonte do artigo Maria do Céu Guerra premiada pelo Festival de Teatro - Actor of Europe Diminuir a fonte do artigo Maria do Céu Guerra premiada pelo Festival de Teatro - Actor of Europe Ouvir o artigo Maria do Céu Guerra premiada pelo Festival de Teatro - Actor of Europe

Tópicos:

Avarento, Bernarda Alba, Caem, Cantora Careca Eugene Ionesco, Chapéu Palha Itália, Contar Mentiras Jardins Proibidos, Europe, Experimental, Geada Cornos, Gervásio Lobato, Graça Moura Cidadania, Infante D Henrique, L Prespa, Laura Alves Adolfo, Macedónia Albânia, Matos, Mofina Mendes Gil Vicente Maluquinha Arroios, Parda, Pesquisa, Sangue Federico García Lorca D Quixote Yves Jamiaque Fedra, Sant I Espada, VI Hélder,