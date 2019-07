Marques`Almeida na Semana da Moda de Londres em setembro

Lusa15 Jul, 2019, 18:33 | Cultura

O evento dedicado à apresentação das coleções de moda feminina primavera/verão terá lugar entre 13 e 17 de setembro, e o desfile dos Marques`Almeida será no sábado, dia 14, na passarela principal, aberta apenas para profissionais.

Porém, pela primeira vez, o British Fashion Council, organismo responsável pela organização da Semana da Moda de Londres, vai abrir seis desfiles ao público, de estilistas ainda por divulgar.

A iniciativa, inédita, é uma "resposta ao panorama de moda em constante mudança e ao crescente interesse do público na Semana da Moda de Londres" e também uma forma de aumentar o contacto e alcançar novos públicos para estilistas de moda".

A Semana da Moda de Londres atrai anualmente jornalistas, compradores e profissionais da indústria de mais de 50 países.

Composta por Marta Marques e Paulo Almeida, a dupla Marques`Almeida participa desde 2010 na Semana da Moda de Londres, cidade onde se instalaram em 2009.

O primeiro desfile em nome próprio, em Londres, aconteceu em setembro de 2011, com o apoio da New Gen, plataforma que patrocina todos os anos um conjunto de novos designers, dando-lhes a oportunidade de fazerem parte do calendário oficial da semana da moda londrina.

Desde então, têm apresentado as suas coleções na capital britânica e, no ano passado, estrearam-se também no calendário oficial da Semana da Moda de Paris e no Portugal Fashion, no Porto.