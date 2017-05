Metropolitana assina protocolo com a Orquestra e Coro da RTVE de Espanha

Lusa 22 Mai, 2017, 21:52 | Cultura

A assinatura do protocolo, que "tem como objetivo conduzir a intercâmbios diversos, constituindo um primeiro patamar no que se deseja uma aposta progressiva, consistente e continuada na internacionalização" da Metropolitana, está agendada para o dia 02 de junho, à tarde, no salão nobre dos Paços do Concelho de Lisboa.

Na cerimónia estarão presentes Catarina Vaz Pinto, presidente da AMEC, António Mega Ferreira, diretor executivo, e Pedro Amaral, diretor artístico, enquanto a RTVE se faz representar pelo seu presidente, José Antonio Sánchez, pelo diretor de Comunicação e Relações Institucionais, Manuel Ventero, e pela diretora gerente da Orquestra Sinfónica e Coro, Mikaela Vergara.

A AMEC tutela a Orquestra Metropolitana de Lisboa e três escolas de música, a Academia Nacional Superior de Orquestra (ensino superior), o Conservatório de Música da Metropolitana (nível básico e secundário) e a Escola Profissional Metropolitana (ensino integrado).

Segundo dados da associação, esta ministra ensino a cerca de 650 alunos, tem 80 professores e 40 músicos profissionais.

Criada há 23 anos, a AMEC tem, entre os seus fundadores, a Câmara de Lisboa, os ministérios da Cultura, da Educação, da Solidariedade e Segurança Social, e as secretarias de Estado do Turismo e a do Desporto e Juventude, e conta ainda com mecenas, patrocinadores, promotores regionais e parceiros.

A RTVE foi criada pelo Governo espanhol em 1956, e tendo o seu estatudo público sido reformado em 1977.

A Orquestra da RTVE apresentou-se pela primeira vez em público, em 1965, sob a direção de Igor Markevitch, no Teatro da Zaezuela em Madrid. Entre outras discográficas, tem gravado regularmente para a Albany Records.

O coro foi constituído em 1950 como "Los Cantores Clásicos", dirigido por Roberto Plá, tornando-se em 1952 no Coro de Radio Nacional, sob a direção de Odón Alonso. O seu atual maestro titular é Javier Corcuera.