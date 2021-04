Ministra da Cultura garante que o Estatuto dos Profissionais do setor está aberto a melhorias

A jornalista Marta Pacheco entrevista a ministra da Cultura, que garante que o estatuto dos profissionais do setor que hoje vai estar em cima da mesa no Conselho de Ministros ainda pode ser melhorado. O diploma ainda vai depois para consulta pública, durante cerca de um mês e meio, e pode ser alterado. Graça Fonseca reconhece o impacto da pandemia no setor, sublinhado também por isso a importância do dia de hoje, em que vão ser aprovados 22 diplomas para a Cultura.