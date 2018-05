Partilhar o artigo Ministro da Cultura felicita representantes do cinema português no Festival de Cannes Imprimir o artigo Ministro da Cultura felicita representantes do cinema português no Festival de Cannes Enviar por email o artigo Ministro da Cultura felicita representantes do cinema português no Festival de Cannes Aumentar a fonte do artigo Ministro da Cultura felicita representantes do cinema português no Festival de Cannes Diminuir a fonte do artigo Ministro da Cultura felicita representantes do cinema português no Festival de Cannes Ouvir o artigo Ministro da Cultura felicita representantes do cinema português no Festival de Cannes

Tópicos:

ACID TRIP#, Cabeleira, Cannes, Cantoria, Exibições, Franca, Matou D Quixote, Mendes, Salaviza Giel,