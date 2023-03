"Monstra" abre portas em Lisboa

O 22.º Monstra pretende servir de ponte entre passado e presente do cinema de animação português, ao relembrar o filme “O pesadelo do António Maria” (1923), de Joaquim Guerreiro, e exibir várias produções recentes premiadas, entre as quais “Ice Merchants”, de João Gonzalez, nomeada para os Óscares.O festival decorrerá entre esta quarta-feira e 26 de março no Cinema São Jorge, mas também na Cinemateca Portuguesa, na Cinemateca Júnior, no Museu do Oriente e na Sociedade Nacional de Belas Artes, propondo mais de 400 filmes e quatro exposições.A abertura será na Sociedade Nacional de Belas Artes, com a inauguração de uma exposição do artista e realizador alemão Raimund Krumme.