Moradores de diferentes bairros e gerações cruzam histórias no espetáculo "Meio no Meio"

"Meio no Meio" culmina um projeto que durou três anos e mobilizou mais de 70 participantes. Tem direção artística de Vitor Hugo Pontes, texto da diretora do Teatro do Vestido, Joana Craveiro, e foi desenvolvido no âmbito da 3.ª edição do programa Partis, da Fundação Calouste Gulbenkian, para inclusão social através de práticas artísticas, com coordenação da associação Artemrede.

Quatro moradores do 2.º Torrão, na Trafaria, em Almada, três do Vale da Amoreira, na Moita, três de Marvila, em Lisboa, e três do Barreiro antigo, acompanhados por três profissionais, interpretam "Meio no Meio", em que contam a sua história.

O espetáculo é assim um misto de teatro documental, com muita dança e movimento, ao longo do qual cada intérprete recorda parte da sua vida, o que foi e o que gostava que viesse a ser.

Depois de os seus participantes terem recebido formação em artes plásticas, música hip-hop, rap, teatro e dança, "Meio no Meio" surge como um projeto através do qual Vítor Hugo Pontes "quis perceber quais seriam as expectativas ou as vontades dessas diferentes gerações, de encarar a vida como um percurso, um caminho, em que alguns já vão mais à frente e outros estão a iniciá-lo", disse o diretor do projeto à agência Lusa.

"`Meio no Meio` tem também a ver com aquilo que às vezes achamos que vamos ser, e depois a vida troca-nos as voltas", acrescentou Vítor Hugo Pontes, sublinhando que o título surgiu "desta terra de ninguém que está no meio, um sítio que não é para a frente nem para trás".

Benedito, de 18 anos, no espetáculo tratado por Beni, e Dina, de 73, são, respetivamente, o participante mais novo e o mais velho do espetáculo.

Enquanto Beni, residente no bairro do 2.º Torrão, anseia por um futuro "que não seja de pedreiro", Dina, que perdeu uma filha, sonha "em ser maior, em ir mais longe".

Da mãe que veio da Ucrânia para Portugal ainda antes do pai, da rapariga que veio do Senegal, da jovem em cuja casa não havia fogão, cozinhando-se sobre o carvão, ou a memória da "porrada" que levaram, em pequenos e na escola, tudo são casos da vida dos intérpretes que sobem a cena.

Histórias de vida de quem tem origens na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Senegal e Ucrânia, histórias que vão sendo desfiadas por cada intérprete, iniciadas, uma a uma, por um bater de uma palma, entre dança e movimento.

E se, de início, alguns se mostram renitentes em falar de si, "porque isto é pior do que ir ter com o padre", como diz um jovem, com o desenrolar da ação e a passagem do tempo, são as suas memórias, desejos e expectativas que preenchem o texto da peça.

Desejos tão simples como "quando ganhar o primeiro ordenado vou mandar metade para a minha avó" ou "quando ganhar o primeiro ordenado vou comprar um iphone", como contam dois jovens intérpretes, e que, pouco a pouco, compõem a narrativa, entre palavra, música e dança.

A cenografia é de F. Ribeiro e, a música, de Marco Castro e Igor Domingues (Throes + The Shine), foi composta de propósito para o espetáculo.

A interpretar estão Alegria Gomes, Benedito José, Dúnia Semedo, João Pataco, Leopoldina Félix, Luís Nunes, Maria Augusta Ferreira, Mavatiku José, Nérida Rodrigues, Paulo Mota, Ricardo Cardoso Teixeira, Rolaisa Embaló, Sidolfi Katendi, Teresa Amaral, Valter Fernandes, Yana Suslovets.

O espetáculo é um projeto coordenado pela Artemrede, desenvolvido no âmbito do programa Partis da Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com os municípios de Almada, Barreiro, Lisboa e Moita, com a estrutura artística Nome Próprio, a Rumo-Cooperativa de Solidariedade Social e o CIES-Iscte.

Com direção artística do coreógrafo Victor Hugo Pontes, o projeto promoveu, desde 2019, a formação artística de jovens e adultos dos territórios envolvidos, abrangendo mais de 70 participantes.

Na primeira fase, foram desafiados a descobrirem-se e a "(re)pensarem-se" a si mesmos, através de diversas expressões artísticas, tentando responder a perguntas como "Quem sou? De onde venho? Para onde vou?".

O desenvolvimento local foi coordenado por uma equipa mista municipal, da cultura e da intervenção social, incluindo cada grupo de participantes um mediador do território de cada município.

Em janeiro, do ano passado, a primeira fase do projeto deu lugar à apresentação, na Biblioteca de Marvila, em Lisboa, de uma curta-metragem, a par de exercícios práticos de teatro e dança, de um videoclip de música Hip Hop/Rap e de uma `battle` de Hip Hop, assim como à exposição de trabalhos de artes visuais.

Concluído o processo de formação e capacitação, foram selecionados 13 participantes para participar na residência, desenvolvida no Centro de Experimentação Artística do Vale da Amoreira, na Moita, e para fazer parte da equipa artística.

O espetáculo multidisciplinar espelha assim o processo de criação, concretizando o objetivo de "Meio no Meio" de construir espaços de socialização e de partilha entre diferentes gerações e geografias, promovendo "o cruzamento de mundos".

Todo o processo de formação e criação foi registado, e dará origem a uma longa-metragem documental, realizada por Maria Remédio, a estrear no final deste ano.

O projeto foi ainda acompanhado pelo investigador Rui Telmo Gomes, do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa - Instituto Universitário de Lisboa, que resultará numa publicação, a lançar também este ano.

"Meio no Meio" é o segundo projeto da Artemrede, produzido no âmbito do programa Partis.

O primeiro, "Odisseia", envolveu seis municípios e deu origem a uma peça de teatro ("E Agora Nós!", de Rui Catalão), a um espetáculo de artes de rua ("Histórias em Viagem", da Radar 360º) e a um filme-concerto ("CurtasMigratórias", António-Pedro/Caótica).´

A Artemrede é um projeto de cooperação cultural, com 14 anos de atividade ininterrupta, que trabalha a especificidade dos territórios através do apoio à criação artística, à programação cultural, à qualificação e formação e às estratégias de mediação cultural.

Atualmente abrange 16 municípios: Abrantes, Alcanena, Alcobaça, Almada, Barreiro, Lisboa, Moita, Montemor-o-Novo, Montijo, Oeiras, Palmela, Pombal, Santarém, Sesimbra, Sobral de Monte Agraço e Tomar, e a associação Acesso Cultura.

Além da Moita, onde o espetáculo regressará a cena, no sábado, no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, "Meio no Meio" será representado no Auditório Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro, nos dias 02 e 03 de julho, no Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), nos dias 11 e 12 de setembro, e no Teatro Municipal S. Luiz, em Lisboa, nos dias 22, 23 e 24 de outubro.