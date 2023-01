Morreu Antero Nunes. Pioneiro da RTP faleceu aos 92 anos

Morreu Antero Nunes um dos pioneiros da RTP, aos 92 anos. O antigo jornalista e operador de câmara foi um dos responsáveis pela primeira emissão de televisão em Portugal, na Feira Popular em Lisboa. Mas foi no Porto que exerceu a maior parte da vida profissional.