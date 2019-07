Morreu David Hedison. O agente da CIA aliado de James Bond

RTP23 Jul, 2019, 09:09 | Cultura

David Hedison tinha 92 anos.





Participou no filme de 1973 Live and Let Die, o primeiro de Roger Moore como James Bond.







Voltou 16 anos depois, ao lado de Timothy Dalton, no 007 de 1989 Licence to Kill.







Participou também noutros filmes mas que não tiveram grande impacto.







David Hedison era muito crítico em relação aos filmes em que participou, escreve a BBC, admitindo mesmo que as películas em que teve um papel, são filmes que ninguém "quer voltar a ver".