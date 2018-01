Carlos Santos Neves - RTP15 Jan, 2018, 17:20 / atualizado em 15 Jan, 2018, 18:22 | Cultura

A causa da súbita morte de Dolores O’Riordan é, por agora, desconhecida.

Os Cranberries venderam mais de 40 milhões de álbuns, garantindo um lugar na galeria dos projetos musicais de maior sucesso nos anos de 1990.



Sem mais detalhes, a agência Lindsey Holmes Publicity escreve, em comunicado, que a família da vocalista dos irlandeses Cranberries “está devastada com a notícia e pediu privacidade neste momento muito difícil”.



Fundados em 1989, os Cranberries ascenderam ao topo das tabelas na década seguinte. Data de 1993 o primeiro álbum, intitulado Everybody else is doing it, so why can’t we?. A sétima faixa, Linger, permaneceria como um dos hinos da banda.



Em 1994, o tema Zombie, do álbum No need to argue, seria a catapulta decisiva para o alcance global da banda e dos característicos requebros da voz de O’Riordan, combinados com um som agora mais pesado e melancólico - Dolores inspirou-se nos atentados bombistas perpetrados no ano anterior em Warrington, na Inglaterra.





Fonte: YouTube



Ode to my family, I can’t be with you e Ridiculous thoughts foram outros singles extraídos do trabalho de 94.



A banda decidiu interromper a carreira a partir de 2003, fatigada com as constantes digressões internacionais e à beira do colapso criativo. Entrevistada em 2012 pela agência France Presse, Dolores O’Riordan recordava as razões para colocar The Cranberries entre parêntesis.



“Em 2003, o meu filho tinha cinco anos, a minha filha dois anos e eu levava-os para a estrada connosco. Percebi que isso não era justo para eles. E depois, do ponto de vista criativo, estávamos numa rotina. Precisávamos de uma pausa”.



A cantora ensaiaria uma carreira a solo, lançando em 2007 o álbum Are you listening?. Dois anos depois, os Cranberries regressavam ao ativo. Em 2012 editam o disco Roses.



Dolores Mary Eileen O’Riordan nasceu a 6 de setembro de 1971 em Ballybricken, no condado irlandês de Limerick. Tornou-se vocalista da banda The Cranberry Saw Us, mais tarde The Cranberries, em 1990. Foi escolhida numa audição.



O último álbum dos Cranberries, Something else, foi editado em abril de 2017.



c/ agências internacionais