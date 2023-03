Morreu o Nobel da Literatura Kenzaburo Oe

O escritor japonês Kenzaburo Oe morreu no dia 3 de março, aos 88 anos. O anúncio foi feito apenas esta segunda-feira pela sua editora, a Kodansha. Oe foi galardoado com o prémio Nobel da Literatura em 1994, denunciando nas suas obras a violência infligida aos fracos e mostrou-se um defensor da causa antinuclear e pacifista no Japão após a II Guerra Mundial.