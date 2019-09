Morreu Rick Ocasek, dos The Cars

RTP16 Set, 2019, 10:00 / atualizado em 16 Set, 2019, 10:16 | Cultura

Rick Ocasek liderou os Cars numa carreira internacional de grande sucesso que teve o seu auge na década de 80 do séc. XX e que foi reconhecida em 2018 com a inclusão da banda no Rock & Roll Hall of Fame, o panteão da música mainstream norte-americana.





The Cars foram fundados em 1976 por Ocasek e pelo baixista Benjamin Orr (1947-2000) e, até 1988, ano em que a banda se dissolveu devido a divergências artísticas, editaram seis trabalhos de longa duração que resultaram numa substancial série de grandes êxitos internacionais. Músicas como Drive (uma das poucas a que Ocasek não emprestou a sua voz - é a de Orr que se ouve) e Tonight She Comes fizeram furor nas pistas de dança em todo o Mundo, Portugal incluído.









Após o fim da banda, Ocasek concentrou-se numa carreira a solo que originou sete álbums em nome próprio, mas que também foi orientada para a produção, tendo trabalhado com inúmeras bandas e autores de nomeada (No Doubt, Bad Brains, Weezer, só para nomear alguns).

Este domingo, Rick Ocasek foi encontrado morto na sua casa de Manhattan, Nova Iorque. Segundo os relatos das agências noticiosas internacionais, as autoridades estão a considerar que a morte do artista se deveu a causas naturais.







Ocasek teria uma idade compreendida entre os 70 e os 75 anos - uma dúvida que nem o próprio alguma vez mostrou interesse em dissipar.







No ano passado, a comunidade artística e discográfica norte-americana reconheceu a importância dos The Cars para a indústria musical e abriu-lhes as portas do restrito