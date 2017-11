Morreu Zé Pedro dos Xutos & Pontapés

RTP30 Nov, 2017, 17:18 / atualizado em 30 Nov, 2017, 18:57 | Cultura

Zé Pedro foi fundador da mais duradoura e popular banda de rock portuguesa, os Xutos & Pontapés. Começa a banda em 1978 quando tinha 22 anos, após colocar um anúncio no jornal: "Baterista e baixista precisam-se para grupo punk".



Para além dos Xutos e Pontapés, fez ainda parte dos "Ladrões do Tempo" e os "Maduros".



Na sua página oficial no Facebook, foi hoje publicado um agradecimento.







Na página de Facebook dos Xutos, a banda revela que as cerimónias fúnebres decorrem no sábado.



José Pedro Amaro dos Santos Reis nasceu em Lisboa, em 14 de setembro de 1956, numa família de sete irmãos.



Na biografia escrita pela irmã, "Não sou o único", Zé Pedro fala sobre os pais e os irmãos, os altos e baixos da carreira dos Xutos e Pontapés e os problemas com a droga e o álcool, que quase lhe tiraram a vida em 2001, quando sofreu uma hemorragia interna.Em maio de 2011, por causa de novos problemas de saúde, fez um transplante de fígado.Zé Pedro estava doente há vários meses, mas a situação foi sempre mantida de forma discreta pelo grupo, tendo só sido assumida publicamente em novembro, a propósito do concerto de fim de digressão dos Xutos & Pontapés, no Coliseu de Lisboa. Altura em que anunciou que ia iniciar um novo tratamento.Depois do espetáculo no Coliseu, publicou no Facebook uma mensagem sentida."Entrar em qualquer sala com lotação esgotada é maravilhoso. Os Coliseus tem uma magia muito própria e o concerto de ontem foi muito especial.Como sabem tenho andado na luta da vida com alguns problemas de saúde... Tentei e tento dar sempre o melhor de mim. O vosso carinho, o vosso amor, a vossa energia, toda a força que me transmitem é-me tão forte e vital que só posso humildemente agradecer.... Obrigado também a todos os que ontem gritaram o meu nome e fizeram com que tivesse força para continuar naquele palco até ao fim. Obrigado à Cristina e aos X&P por tudo e por tanto.Amanhã começo um novo tratamento e garanto que é para GANHAR. EU SEI LUTAR E ACREDITO. :::"