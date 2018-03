Mostra Nacional de Banda Desenha começa na quinta-feira em Coimbra

Lusa02 Mar, 2018, 10:02 | Cultura

A `Coimbra BD` deste ano, que voltará a ter na Casa Municipal da Cultura o seu principal espaço, "apresenta um conjunto de ações que procuram representar o que de melhor se cria ao nível da banda desenhada (BD), atingindo públicos diversos, desde o infantojuvenil, às famílias" e a todos aqueles que "cultivam o gosto por esta expressão artística, perspetivando-se um aumento dos níveis de fidelização ao evento", afirma a autarquia.

"Aposta firme da Câmara Municipal de Coimbra no panorama cultural", a exposição, "perseguindo o êxito alcançado nas edições anteriores", a `Coimbra BD` de 2018 promete um "programa diversificado e de elevada qualidade", com destaque para a sua "primeira internacionalização, com a presença de dois convidados": o italiano Walter Venturi e o sérvio r.m. Guéra.

Marcam presença cinco autores portugueses convidados, "representantes da escrita, do argumento para BD ou da criação artística, ao nível da ilustração, áreas reveladoras do vasto universo da `9.ª Arte`", salienta a Câmara de Coimbra, numa nota enviada à agência Lusa.

Reunindo "um conjunto de 18 editores e livreiros especializados" em BD, a mostra promove, fundamentalmente, "ações que apelam à participação do público", designadamente através de `workshops`, tertúlias, exposições ("algumas das quais integrando visitas acompanhadas"), sessões de autógrafos com autores de BD, mesas de artistas, jogos de tabuleiro e o "já habitual" desfile e concurso de disfarce e fantasia (`cosplay`).

A exibição de curtas-metragens de animação infantil (integradas no périplo nacional dos `Filminhos infantis à solta pelo país`, pela Zero em Comportamento) e de terror (premiadas no Festival de Cinema MoteLx) fazem igualmente parte do programa.

"O evento abre-se à cidade ultrapassando as fronteiras da Casa Municipal da Cultura, já que a Galeria Pedro Olayo (filho), no Convento São Francisco, acolhe, entre sábado e quinta-feira, uma exposição de ilustração, de João Vaz de Carvalho, realça ainda a autarquia.

`Coimbra BD` é promovida pela Câmara em colaboração com a livraria Dr. Kartoon, na produção do evento, e a Casa da Esquina/Graal, na apresentação do projeto Sapata Press ("uma plataforma de produção editorial transnacional, na área da BD, direcionada a autoras de países de língua portuguesa"), e o apoio dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra e da Rádio Universidade de Coimbra (RUC).