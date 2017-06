MOTELx programa em setembro cinema de terror ibero-americano

Lusa 27 Jun, 2017, 14:38 | Cultura

Segundo a organização, o objetivo é explorar "a diversidade do cinema de género produzido na América do Sul e na Península Ibérica"; uma temática batizada de "O estranho mundo do terror latino" que atravessará toda a programação do 11.º MOTELx.

Marcado de 05 a 10 de setembro nos cinemas São Jorge e Teatro Tivoli, o MOTELx promete os filmes "Excitação" (1976), do realizador luso-brasileiro Jean Garrett, e "Crime de amor" (1972), de Rafael Moreno Alba.

A estes juntam-se duas produções recentes: "El Bar", de Álex de la Iglesia, estreado este ano no festival de Berlim, e "La region selvage", de Amat Escalante, que lhe valeu o prémio de melhor realizador em 2016 no Festival de Veneza.

Na programação para os mais novos, o MOTELx exibirá o filme de animação "O livro da vida", de Jorge R. Gutierrez e produzido por Guillermo del Toro.