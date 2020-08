Movimento Vamos Ao Cinema incentiva regresso dos portugueses às salas

", explica o diretor-geral da Associação Portuguesa de Defesa de Obras Audiovisuais (FEVIP), Paulo Santos, uma das entidades que compõem o movimento #Vamosaocinema, em comunicado divulgado.Além da FEVIP, o movimento inclui o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), a Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais (GEDIPE), a Academia Portuguesa de Cinema e a Associação Portuguesa de Exibidores de Cinema (APEC).O mote do movimento é "".", referiu ainda Paulo Santos.





A campanha arranca esta quinta-feira em vários canais de comunicação, da televisão ao digital, passando pela rádio.Segundo dados do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), cerca de 78 mil espectadores foram ao cinema em julho, uma quebra de 95,6% face ao período homólogo de 2019, e 12.400 em junho, o mês em que as salas puderam reabrir em tempo de pandemia, o que representou uma quebra de 99% da assistência registada em junho de 2019.A covid-19 teve um impacto enorme na indústria cinematográfica, paralisando produções de cinema, levando ao encerramento de salas, ao adiamento de festivais de cinema e à reflexão sobre estratégias de exibição cinematográfica envolvendo, sobretudo, as plataformas de "streaming".