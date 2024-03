Mulheres que Contam. Ana Luísa Santos

Por isso, no mestrado, especializou-se em psico-criminologia. Passou por prisões de menores, os chamados Centros Educativos, pelo Chapitô, onde trabalhou na Acção Social e, depois, foi fazer voluntariado para Moçambique.

Adorou o trabalho na comunidade, com mulheres, e ao regressar a Portugal foi em busca das comunidades africanas. Em Caxias, trabalhou na Batoto Yetu, mas o projecto que integrava terminou, deixando os miúdos sem resposta.

Ana Luísa Santos acabou por encontrar o caminho certo num sonho. Uma noite, sonhou que polícias e jovens estavam numa sala, em perfeita harmonia, e foi desse sonho revelador que nasceu esta ideia que “assenta numa intervenção de proximidade”.



No fundo, trata-se de uma abordagem preventiva, agir antes de as crianças e jovens enveredarem pelo “caminho errado”.

O projeto Gira no Bairro – uma Esquadra Aberta à Comunidade foi criado em 2019, por Ana Luísa Santos e a sua associação - a Mundos de Papel Associação - em parceria com a Polícia de Segurança Pública e outros parceiros de consórcio, como a Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia, a União de Freguesias de Oeiras, São Julião, Paço D'Arcos e Caxias, e o Centro Educativo Padre António Oliveira da Direção-Geral de Reinserção e os Serviços Prisionais.



O Projeto, 100% voluntário, assenta em três pilares fundamentais: educação, empregabilidade e comunidade, abrangendo diversas valências da vida dos jovens.



Se no início houve resistências e desconfianças de parte a parte, hoje em dia, já vêm às festas mais de 70 familiares das crianças e jovens. Os polícias brincam, jogam, acompanham os TPC das crianças e jovens. Depois da escola, têm na esquadra espaços bem coloridos para trabalhar, jogar, dançar. Aprendem regras e o convívio em grupo, e aprendem a falar de emoções.





“É preciso trabalhar os valores, as emoções e criar oportunidades diferentes.”











Ana Luísa Santos pensa que “estas poderão ser as esquadras de futuro, próximas, onde as pessoas possam ir, onde os miúdos possam aprender e desenvolver-se – já temos miúdos que querem ser polícias. Portanto, já mudaram aqui algumas das suas ideias, porque, depois, eles também conhecem várias vertentes da polícia: a polícia criminal, a polícia de trânsito (às vezes os miúdos vestem-se de polícia e fazem operações stop), e eles acabam por ter aqui uma visão de que afinal os polícias são pessoas como os outros, a diferença é que vestem uma farda azul, são pessoas que se preocupam, que nos ouvem…” Entretanto, os dois agentes Marco Silva e André Monteiro, envolvidos diariamente nesta ideia, tornaram-se figuras de referência para Ana Luísa. E também para muitos destes jovens.





Adepta do scrap booking [scrap da Ana] - um trabalho manual de criar memórias com fotografias, papéis diferentes, botões e fitinhas – Ana Luísa quis fazer esse projecto com as miúdas. E foi assim que encontrou a arte-terapia, uma forma de potenciar o desenvolvimento humano e a criação através do fazer artístico. Diz que “às vezes é mais fácil através de um desenho, de uma pintura, de uma criação 3D com plasticina, dizer aquilo que se está a passar connosco, do que falar sobre isso. E então o nosso trabalho é, a partir daquilo que foi criado, ir procurar o que aquilo ali nos diz, para podermos ajudar aquela pessoa que está à nossa frente a trabalhar as suas questões mais internas.







"Pessoas criativas são pessoas mais resilientes.”





Hoje em dia, Ana Luísa Santos faz parte da Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia , que é parceira do projecto Gira no Bairro. A Arte-Psicoterapia é “um método de tratamento indicado para todas as perturbações do foro mental, e também para situações de cariz psicossomático. Além disso é altamente eficaz no desenvolvimento pessoal criativo”, e adequada a todas as idades.

Quando perguntamos o que falta ao projecto? “APOIOS FINANCEIROS”, responde Ana Luísa Santos, porque apesar de contarem com a aprovação do programa Escolhas, há cada vez mais crianças e jovens a integrar o Gira no Bairro, e os meios não chegam para tudo. No ano passado, pela primeira vez, não puderam levar os miúdos de férias…