Mulheres que Contam. Goreti Sales

Coordena o grupo de investigação BioMark em que tem vários projectos em curso. Foi inicialmente fundado em 2011 no Instituto Superior de Engenharia do Porto, onde o BioMark@ISEP se mantém; Goreti Sales mudou-se para Coimbra em 2020, criando ali o grupo BioMark@UC.

O BioMark sensor research é um grupo de investigação que tem por objetivo desenvolver novos materiais biomiméticos (que mimetizam ações da natureza) e aplicar estes materiais no desenvolvimento de novos dispositivos para a monitorização de biomarcadores relevantes.

Um dos projectos mais icónicos e, apenas aparentemente, pouco convencional é o MindGAP , um projecto que internamente foi badalado porque, de facto, patrocina um financiamento para a meditação. Goreti Sales pensa que, hoje em dia, para as pessoas a meditação deixou de estar estritamente ligada ao budismo ou a práticas espiritualistas.





Goreti Sales diz que "MindGAP é uma tentativa de descobrir aquilo que a mente é capaz de fazer por nós e o que nós somos capazes de fazer com a nossa mente em relação ao nosso corpo. É a abertura de um pequenino caminho nessa direcção que eu acho que é uma direcção gigante, uma nova direcção e que, no fundo, tenta desmistificar um bocadinho esse painel de comunicação: Como é que o cérebro se materializa no nosso corpo."





Está cientificamente provado que quando alguém meditou, as análises sanguíneas demonstram que os parâmetros inflamatórios melhoram.





Goreti Sales acha que com a meditação "o corpo tem espaço para poder operar nas suas actividades mais inconscientes, porque elas estão lá, nós respiramos, o coração bate, o sangue circula, tudo funciona e, de facto, é importante que ele esteja a funcionar, e nós temos de dar espaço ao nosso corpo para saber funcionar. E quando nós meditamos nós estamos precisamente a dar esse espaço. Eu acho que isso é um dos motivos principais pelos quais a meditação é um acto também de recuperação. É como dormir regenera o corpo."





Do ponto de vista científico, Goreti Sales quer perceber que informação é transportada por que vesículas neuronais a que células-alvo. A informação contida não é mais do que bioquímica que pode ser analisada em laboratório.





Na sua vertente tecnológica, o projecto MindGAP vai criar um dispositivo que irá permitir monitorizar aqueles compostos que são essas mensagens transportadas, para perceber se nós estamos nesses níveis que são os mais adequados.





Goreti Sales acha que a fórmula para o sucesso é a dedicação e alma que se põe nas coisas, mas sobretudo trabalho, muito trabalho. Considera-se uma pessoa afortunada, em que pouco do que foi fazendo em termos profissionais foi planeado. A sorte sorriu-lhe.







E aceitou os desafios que a vida lhe colocou com garra. E dá sempre o melhor de si.





Mas desengane-se quem imagina apenas uma investigadora “pura e dura”. Goreti Sales já fez patinagem artística, ganhou o prémio de melhor guarda-redes, fez danças de salão nos Alunos de Apolo com Alberto Rodrigues, cantou no Orfeão Universitário do Porto.



Goreti Sales gosta de ler muitos estilos diferentes, mas destaca um livro que, sendo simples, ajuda a sermos mais felizes, tornando a interacção com os outros algo mais positivo. Escrito pelo neurocirurgião Miguel Ruíz o qual, depois de quase perder a vida num acidente de viação, se virou para os ensinamentos toltecas dos seus antepassados que partilhou em “As 4 verdades”.



E para quem investiga a forma como a mente influencia o nosso corpo, ter pensamentos positivos ganha uma nova dimensão.