Mulheres que Contam. Miriam Halpern Pereira

Durante a Segunda Guerra Mundial, a família de Miriam Halpern Pereira emigrou para Cuba. Aí frequentou uma escola americana num ambiente mais moderno e colorido do que o triste Portugal a que acabou por voltar.

Liberta finalmente das ameaças do ponteiro e outras realidades severas da escola que marcaram a sua infância no regresso, no Liceu Filipa de Lencastre teve a sorte de ter uma excelente professora de História, Maria Emília Cordeiro Ferreira, que para a parte de História de Portugal não permitia a leitura de António Mattoso.



Quando transitou para o Liceu João de Castro, a versão que aprendera sobre os Descobrimentos não foi aceite pelo seu professor. Este confessou-lhe depois, numa viagem conjunta de autocarro, que ela tinha toda a razão, mas que não podia dar-lha na aula em si, e aconselhou-a a desenvolver as suas leituras com Duarte Leite ou Magalhães Godinho.







Foi assim que Miriam Halpern Pereira descobriu que "havia uma verdade científica e uma verdade oficial."







Na realidade, sentia-se mais inclinada para o estudo de Filosofia, mas considerava o ensino ainda mais fraco do que o de História. As aulas desinteressantes levaram-na a procurar refúgio intelectual nas bibliotecas: dos Institutos Britânico e Francês e, claro, na Biblioteca Nacional onde a entrevistámos.







"A Biblioteca Nacional teve um papel muito importante em toda a minha vida. Eu comecei a frequentar a Biblioteca devia ter uns 17/18 anos. E as bibliotecas universitárias eram muito pobres, no caso da biblioteca da Faculdade de Letras era, pura e simplesmente, caótica porque não tinha catálogo, além de ser muito antiquada.



E no que diz respeito à bibliografia portuguesa, a Biblioteca Nacional era um manancial infindável.



Eu sempre me senti muito bem nas bibliotecas, que são um sítio absolutamente extraordinário onde tenho a impressão que tenho um saber infindável à minha disposição. Que, se estou a consultar um livro e, de repente, há uma referência a uma determinada obra ou a um determinado autor posso imediatamente consultá-lo. Ou se quero ver qual era o ambiente naquela época e quero consultar um jornal daquele momento, também o posso fazer.



É um mundo extraordinário."







Comparar o acesso online à experiência presencial e física dos livros não é possível.



"O online tem a facilidade de não termos de sair de casa, não apanhamos chuva, não apanhamos sol, não apanhamos doenças, mas estamos isolados.



Estar na sala de trabalho com outras pessoas, mesmo que não se conviva, vê-se que existimos, que não estamos sozinhos no mundo face a um ecrã.



A internet tem uma facilidade extraordinária sobretudo no que diz respeito aos artigos – e hoje, infelizmente, na carreira científica, os livros deixaram de ter importância, ou seja, não contam pontos para a carreira. Portanto, as pessoas preferem não publicar as suas teses, por exemplo, e ir publicando os capítulos em artigos, porque isso conta.



Mas hoje em dia a internet é um instrumento de trabalho indispensável, tão importante como as bibliotecas. Eu acho menos agradável, mas é claro que passei a utilizar imenso, não posso deixar de o fazer. Mas imprimo muita coisa – o papel é uma coisa extraordinária, é uma questão física."







Miriam Halpern Pereira termina a faculdade em 1962. O marido, Carlos Veiga Pereira, exilara-se em Paris para evitar ser preso pela segunda vez nesse ano. Um ano intenso de protestos académicos, uma breve passagem pela prisão, a partida para Paris no incontornável Sud Express, deixando para trás temporariamente o filho de 6 meses.



Sentiu-se discriminada enquanto mulher depois de casada, porque a sociedade passava a ver uma mulher casada como propriedade do marido. Não que o seu marido o fizesse.



E se o sentira em Portugal, a discriminação assumiria outros contornos no meio dos exilados em Paris. E conta-nos:







"Como lhe disse, a passagem de mulher solteira para mulher casada tinha um efeito estranho, passava-se a ser vista pelas outras pessoas como uma propriedade do marido, isso era independente da atitude deste. As mulheres casadas ficavam excluídas da atividade política enquanto seres independentes. Esta atitude de exclusão das mulheres casadas da atividade política continuava presente no meio dos exilados. Apenas era desejada a sua colaboração como coadjuvantes do marido em trabalhos de secretariado ou outras, ou em atividades relacionadas com a amnistia e apoio aos presos políticos.



Era como uma tradução laica das atividades caritativas católicas...



Muito importantes de qualquer forma, e nelas me empenhei bastante no ano e meio antes de me "exilar". Fui mesmo interprete do primeiro membro da Amnistia Internacional, um advogado inglês, que veio a Lisboa em 1961, destacando-se entre outros casos abordados, a prisão do estudante José Bernardino. Ficou muito grato e organizou uma pequena homenagem em minha honra em Londres quando me exilei. Vim a ser denunciada por ter pertencido à Comissão de Amnistia e apoio aos presos políticos, depois de me ter exilado, mas a PIDE nunca me incomodou nas minhas vindas a Portugal. Preferiu vigiar-me cuidadosamente e às vezes ostensivamente, e abriu toda a correspondência entre mim e o meu marido nesses anos. Sempre tive consciência disso, e era naturalmente discreta.



Mas nunca deixei de servir de mensageira, quando solicitada."







No exílio ganhou intelectualmente e culturalmente. Frequenta a École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales.



Faz o doutoramento em 1969 defendendo a tese na Faculdade de Letras e Ciências Humanas em Paris. O texto daria origem à publicação de Livre Câmbio e Desenvolvimento Económico – Portugal na segunda metade do século XX, mais tarde assumido como manual no ISEG, e é uma obra de referência, entre tantas outras que, desde então, escreveu.



Mais recentemente, foi Presidente da Comissão organizadora do Congresso Internacional do Bicentenário da Revolução de 1820.





O Jornal 2 dedicou uma série de peças ao bicentenário. O primeiro episódio contou com a participação da Professora Emérita Miriam Halpern Pereira.







Em Vincennes, enquanto Mário Soares leccionava História Política do século XX, Miriam Halpern Pereira abordava a vertente de História Económica e Social. Deste curso resultou mais uma publicação, o livro Assimetrias de crescimento e dependência externa, na Seara Nova.