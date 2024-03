Mulheres que contam. Marine Antunes

Não é o cancro que define Marine Antunes, mas sim a sua dose extraordinária de boa disposição. Percebendo que o cancro – ao qual sobreviveu há 20 anos – era "tão maior que ela", encontrou uma forma inteligente de "não ir contra ele, mas sim de o contornar".



Fê-lo com humor. Foi uma longa caminhada até deixar de ser apresentada com sussurros em congressos, e o humor passar a ser coisa aceite. Mas, Marine não quer que o humor disfarce nada, quer que o humor desconstrua e traga leveza.



Hoje em dia, as suas palestras destinam-se não só a doentes oncológicos, como também a profissionais de saúde, em Portugal e no estrangeiro.









Nas redes sociais, Marine Antunes está diariamente em contacto com doentes oncológicos, com quem partilha a sua boa disposição, sendo certo que, como diz, "Não se tem cancro da mesma forma, a área geográfica muda tudo".









online que vai agora iniciar uma nova temporada: À Procura do True Power. O programa é irresistivelmente divertido, comunicativo, e gira em torno de pessoas com doença oncológica, que partilham com Marine o que descobriram em si, na sua vida e à volta dela, desde o diagnóstico. O programa promove a vida e não a doença, mostrando que é possível ser feliz no caos. Licenciada em Ciências da Comunicação, Marine desenhou um programaque vai agora iniciar uma nova temporada:O programa é irresistivelmente divertido, comunicativo, e gira em torno de pessoas com doença oncológica, que partilham com Marine o que descobriram em si, na sua vida e à volta dela, desde o diagnóstico. O programa





Em 2024, a RTP convidou Marine para apresentar os convidados da nova temporada da série À Procura do True Power, também em televisão – para ver no programa "Praça da Alegria’" nas últimas quintas-feiras de cada mês.







Espalhar a palavra é preciso e, por isso, Marine Antunes conta já com uma série de livros publicados.







Juntamente com o marido, Tiago Castro, Marine Antunes lançou o projeto “Se Podes Sonhar, Podes Concretizar” que visa empoderar os jovens e inspirá-los a empenhar-se no seu percurso escolar para chegarem a realizar os seus sonhos, mesmo que sejam jovens com vulnerabilidades, uma experiência pela qual o próprio Tiago passou na adolescência, e como ator, no papel de Crómio. Chegaram já a mais de 18 mil jovens.