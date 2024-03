Mulheres que contam. Marlene Sousa

A maioridade trouxe-a a Lisboa com dois propósitos felizes: estudar Educação Física e Desporto e integrar a equipa feminina de hóquei em patins do Benfica. “Está a ser uma das maiores experiências da minha vida”, diz.

Na realidade, foi chegar, ver e vencer – quando chegou ao Sport Lisboa e Benfica ganhou tudo a nível nacional e ainda a Liga dos Campeões. Dos 33 títulos e troféus que, entretanto, detém, destacamos 8 Campeonatos Nacionais, 8 Taças de Portugal, 8 Supertaças e 1 Liga Europeia.



Aliás, a nível colectivo, considera “que o momento mais alto da minha carreira, foi ter conquistado a Liga Europeia Feminina de Hóquei em Patins”, em 2015.



No ano seguinte, em 2016, apesar de Espanha ter ganho, e Portugal ter ficado em segundo lugar, Marlene Sousa, como jogadora da selecção nacional, foi escolhida como a Melhor Jogadora do Campeonato do Mundo.





E, por isso, considera “mesmo muito importante os miúdos terem essa oportunidade de passar por uma atividade desportiva, ainda que não cheguem à alta competição, acho que é muito importante pelos valores que traz”.



É isso que tenta passar aos alunos – é professora de Educação Física e Desporto na Universidade Lusófona – “eles vão ser futuros professores de Educação Física e eu costumo dizer-lhes, mais do que aprenderem a saber ensinar patinagem, eu espero que vocês saiam daqui, das minhas aulas, melhores professores, melhores seres humanos”.



Dar aulas, ginásio e treinos à noite, jogar – todas estas atletas fazem sacrifícios, mas “quem corre, ou patina, por prazer, não cansa”. O treinador Paulo Almeida, um campeão do mundo na modalidade (2003) faz o elogio das suas atletas, “são grandes mulheres, grandes atletas, que nunca se negam ao trabalho”, ressalvando que “elas fazem o mesmo que os masculinos fazem”.

O que mais entusiasma Marlene Sousa no jogo é a magia. Mas o jogo tem aspectos muito concretos: apesar de a bola pesar pouco mais de 150 g, uma bolada em cheio na testa deixou-lhe uma ferida que recebeu 17 pontos!



A magia está também na jogadora, considerada “mágica”, e traduz-se no stick Magic.

Juntamente com Anna Casarramona, foi a primeira mulher a ter um stick personalizado de hóquei em patins, e o Magic fá-la sentir que “contribuo de alguma forma para que a igualdade de género seja uma realidade”.



Não é por acaso que o Magic é fabricado pela empresa número 1 em sticks de hóquei em patins – a AZEMAD – uma empresa de Oliveira de Azeméis, de onde Marlene Sousa é natural, e cujo fundador jogava hóquei.