Museu PO.RO.S de Condeixa-a-Nova e Fundação Bissaya Barreto assinam protocolo de cooperação

De acordo com o autarca de Condeixa-a-Nova, Nuno Moita, o protocolo hoje assinado visa "potenciar sinergias" com a Fundação Bissaya Barreto, detentora, em Coimbra, do Portugal dos Pequenitos, um dos locais mais visitados da cidade (254 mil pessoas em 2016).

"É um primeiro passo para uma parceria ainda mais forte", adiantou o autarca, sublinhando a importância das "ligações em rede" com outras instituições.

"A estratégia é criar parcerias com outras instituições que têm um público-alvo semelhante. E não será só no distrito de Coimbra", adiantou.

Patrícia Viegas Nascimento, presidente da Fundação Bissaya Barreto, sublinhou a importância do acordo, quer na concessão de descontos, quer na promoção de ambas as instituições e que ele revela "a continuação de um trabalho conjunto", iniciado aquando dos 75 anos do Portugal dos Pequenitos, em 2015, com um dia dedicado ao município de Condeixa-a-Nova.

No âmbito do protocolo, que estará em vigor sensivelmente pelo prazo de um ano, até 30 de junho de 2018, serão concedidos descontos de 10% e 15% a alunos do município de Condeixa-a-Nova "em contexto de visita escolar" e funcionários da autarquia no acesso ao Portugal dos Pequenitos e descontos idênticos a estudantes das valências de educação da Fundação Bissaya Barreto e funcionários da instituição no acesso ao museu PO.RO.S.

Os visitantes do Portugal dos Pequenitos, com bilhetes de várias tipologias comprados até um prazo máximo de três meses, terão um desconto de 15% no museu Portugal Romano em Sicó e vice-versa, para os visitantes deste que queiram aceder ao espaço propriedade da Fundação Bissaya Barreto.

Ambas as instituições obrigam-se ainda, à promoção mútua, com concessão de `vouchers` de desconto e outras iniciativas.

O protocolo "tem como objeto o estabelecimento das bases de colaboração entre ambos os outorgantes, com vista a uma maior integração dos projetos turísticos e culturais da região", lê-se no documento hoje assinado entre as partes.