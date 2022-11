Nan Goldin recebe o grau de Doutoramento Honoris Causa da Lusófona do Porto

distinção é entregue no âmbito do Doutoramento em Comunicação e Ativismos da Universidade Lusófona.Nan Goldin é a convidada da décima segunda edição do Multiplex, festival de cinema da Universidade Lusófona do Porto, a decorrer na terça e quarta-feira, que inclui um ciclo retrospetivo da obra da criadora norte-americana, numa parceria com o Teatro Municipal do Porto.





Está também integrada no programa uma primeira "masterclass" com a fotógrafa, na terça-feira, no Porto, antecipando uma segunda, a 5 de dezembro, em Lisboa.



Pioneira no tratamento de temas sociais, dos direitos civis às manifestações da comunidade LGBTQI+, desde os anos de 1970, Nan Goldin teve o seu trabalho documentado no filme "All the beauty and the bloodshed", de Laura Poitras, distinguido com o Leão de Ouro do festival de cinema de Veneza, no passado mês de setembro.