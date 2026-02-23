Nick Reiner diz-se inocente da morte dos pais, Rob e Michelle

Nick, de 32 anos, respondia à pergunta sobre como se declarava, na primeira audiência do seu julgamento no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, Califórnia.





O suspeito debate-se há dezenas de anos com a toxicodependência. A saúde mental de Nick, que foi diagnosticado com esquizofrenia há alguns anos, estará provavelmente no centro deste julgamento. Na altura do homicídio, chegaram aos jornais informações de que Nick Reiner tinha sido visto a discutir violentamente com o pai na noite de sábado, durante uma festa organizada pelo apresentador Conan O'Brien.

Rob Reiner, de 78 anos e a produtora e fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, foram encontrados sem vida dia 14 de dezembro de 2025, com ferimentos de arma branca, na sua casa no bairro de Brentwood, em Los Angeles.





Fonte próxima da família afirmou New York Times, que os Reiner tinham um jantar marcado com o ex-presidente Barack Obama e a sua mulher Michelle no dia da tragédia e aparentemente tinham agendado uma massagem para esse dia.



Um massagista dirigiu-se a casa de ambos e, como não obtiveram resposta, contactou a filha do casal, Romy Reiner, segundo o jornal. Foi ela quem encontrou o corpo do pai antes de os paramédicos encontrarem o da mãe.

Sem fiança

A polícia deteve Nick Reiner a alguns quilómetros do local do crime, nessa mesma noite. Foi indiciado no dia seguinte. Nick, o mais novo dos quatro filhos do casal, vivia numa dependência na mesma propriedade dos pais e tinha também sido convidado por O'Brien.

O procurador do condado do estado da Califórnia (oeste) acrescentou que as acusações podem resultar numa sentença de "prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou pena de morte".





Nick Reiner viu a fiança negada e permanecerá sob custódia até à sua próxima audiência, marcada para 29 de abril.



A audiência estava originalmente agendada para janeiro, mas foi adiada porque o seu advogado, Alan Jackson, se retirou do caso.



Esta decisão deveu-se a "circunstâncias fora do nosso controlo", explicou o advogado, de renome em Hollywood por ter defendido Harvey Weinstein e Kevin Spacey.



O advogado esclareceu que estava "legal e eticamente" impedido de explicar a sua retirada. No entanto, insistiu em partilhar a sua análise do caso e afirmou que "Nick Reiner não é culpado de homicídio".



Em vez disso, o tribunal nomeou um advogado para o representar.



Família da sétima arte













Dia 17 de dezembro, o procurador distrital de Los Angeles, Nathan Hochman, anunciou em conferência de imprensa a acusação por duplo homicídio qualificado.Ligado à indústria cinematográfica como os pais,tendo afirmado publicamente que se sujeitou a tratamentos de reabilitação pelo menos 17 vezes.Rob Reiner ficou conhecido na década de 1970 como ator, na série "Uma família às direitas", na qual interpretava o papel de genro de Archie Bunker, interpretado por Carol O`Connor.Mas foi como realizador que fez grande parte da carreira. Entre os muitos filmes que realizou contam-se "A Few Good Men" ("Uma questão de honra"), "When Harry Met Sally" ("Um amor inevitável"), "The Princess Bride" ("A princesa prometida") e "Stand by Me" ("Conta comigo").. Os dois conheceram-se quando o realizador filmava "When Harry Met Sally" e juntos tiveram três filhos.Antes, Rob Reiner tinha sido casado com a atriz e realizadora Penny Marshall, entre 1971 e 1981, tendo adotado a filha desta, Tracy Reiner.