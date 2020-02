Novo álbum de Rodrigo Leão é "O Método" e chega ao mercado na sexta-feira

Segundo o comunicado da promotora, trata-se de um "disco marcado pelas sonoridades ambientais eletro´nicas", que conta com participac¸o~es especiais de Casper Clausen, Federico Albanese, A^ngela Silva, Viviena Tupikova e do coro da Associac¸a~o Musical dos Amigos das Crianc¸as.

O músico tem agendado apresentações do álbum, na próxima quinta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e, no dia 09 de março, na Casa da Música, no Porto.

Sexta-feira é divulgado o `single` "The Boy Inside", que, segundo o músico, "acabou por ser o u´nico tema do CD que e´ cantado em ingle^s, mais marcado pelas nossas influe^ncias da mu´sica pop, mas na~o foi minimamente inspirado na mu´sica pop, antes pelo contra´rio!", afirmou. E prosseguiu: "Comec¸ou por ser inspirado pelos sinos que ouvi de uma catedral em Antue´rpia, na Be´lgica. E tambe´m por um coro que tive a sorte de ouvir na igreja de Loutolim, em Goa, e num livro que estava a ler na altura, `O Deserto dos Ta´rtaros`, de Dino Buzzati."

"O tema comec¸ou por transmitir-me algum miste´rio, alguma inquietac¸a~o, vindos destes tre^s momentos. Por sugesta~o do nosso coprodutor, Federico Albanese, que toca nesta pec¸a, acaba´mos por convidar um cantor que admiro muito, o Casper Clausen dos Efterklang, para escrever uma letra e cantar no tema. Ja´ conhecia o trabalho do Casper e fiquei muito feliz por poder convida´-lo. E acontece que ele esta´ agora a viver em Lisboa", prossegue Rodrigo Leão.

"O Método" totaliza doze músicas e é "composto por material original e ine´dito" de Rodrigo Lea~o, e sucede a "Cérebro: Mais Vasto Que o Céu", editado no ano passado. O álbum é lançado internacionalmente pela BMG Espanha.

"O músico e compositor português assinou, pela primeira vez na sua carreira, um contrato direto com uma editora internacional, a BMG Espanha, depois de, ao longo dos anos, ter visto alguns dos mais importantes títulos da sua discografia serem licenciados para distribuição em mercados internacionais", segundo o comunicado divulgado em dezembro último, sobre a assinatura do contrato.

Nascido em Lisboa, em 1964, Rodrigo Leão fez parte dos Madredeus, durante dez anos, antes de se iniciar numa carreira a solo, que encetou com "Ave Mundi Luminar", em 1993, pela Sony, editora à qual esteve ligado ao longo de grande parte da carreira.

Desde então, já trabalhou com músicos como a vocalista dos Portishead, Beth Gibbons, Ryuichi Sakamoto e Ludovico Einaudi.