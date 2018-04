Novo telescópio TESS já seguiu para o espaço

Foto: NASA/ Reuters

O aparelho segue a bordo do foguetão Falcon Nine. O lançamento foi feito em Cabo Canaveral, na Florida, faltavam nove minutos para a meia-noite.



Trata-se de um telescópio que vai procurar planetas fora do nosso sistema solar.



Este projeto conta com a participação do investigador português Tiago Campante, que já disse à Antena 1 qual é a importância de o lançamento ter corrido bem.