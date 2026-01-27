"O mestre da guitarra portuguesa". António Chainho morre aos 88 anos

O "mestre da guitarra portuguesa", como era referido pela crítica especializada internacional, encerrou a carreira de 60 anos em setembro de 2024, tendo nesse ano editado o derradeiro álbum, "O Abraço da Guitarra", no qual homenageou os que através da rádio foram os seus mestres.

António Chainho nasceu em S. Francisco da Serra, no distrito de Setúbal, a 27 de janeiro de 1938, e começou a tocar no meio fadista na década de 1960.

Chainho, o compositor de "Uma Pequenina Luz", começou a tocar no meio fadista, na década de 1960, terminado o serviço militar obrigatório, durante o qual deu a conhecer os seus dotes musicais numa digressão por Moçambique.



"Vim da minha aldeia, S. Francisco da Serra [no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal], para Lisboa, em finais do ano de 1965, para tocar no restaurante típico A Severa, no Bairro Alto [em Lisboa]", recordou à Lusa o músico, que assinalava esta data como o início da sua carreira artística.





“Dei a volta ao mundo, toquei em todos os continentes, e acho que me sinto feliz”.

A revista britânica Songlines referiu-se a António Chainho, compositor de "Notas em Movimento", como “embaixador da guitarra portuguesa”.

Em Santiago do Cacém está instalada uma escola de guitarra portuguesa, um sonho que o compositor de "Chão do Destino" realizou.

Anteriormente, tinha tocado no café de seu pai, datando de 1960 o seu primeiro contacto com o meio fadista, numa taberna na praça do Chile, em Lisboa, quando se apresentou ao serviço militar na capital, para o qual entrou em 1961.Nesse dia, recordou à Lusa, tocou o Fado Lopes, de Mário José Lopes, e saiu de lá em ombros, tal foi o sucesso.Ao abandonar os palcos e estúdios de gravação, em finais de 2024, o guitarrista e compositor garantiu que estava "em paz” consigo mesmo e “contente” com o percurso artístico que teve a “sorte” de fazer.“Olhando para trás, acho que tive a sorte de chegar aos 85 anos e gravar este disco”, afirmou, realçando que "nenhum guitarrista" de fado "gravou um disco depois dos 60 anos", em nome próprio. "Foi difícil, mas eu consegui aos 85”.Do seu percurso discográfico, Chainho realçou à Lusa o álbum “Guitarra e Outras Mulheres” (1998), que gravou com Teresa Salgueiro, Adriana Calcanhotto, Ana Sofia Varela e Elba Ramalho, entre outras intérpretes, e o que gravou, em 1996, com a Orquestra Filarmónica de Londres, sob a direção do maestro José Calvário (1951-2009), que lhe “abriu caminhos por todo o mundo”.Chainho dividiu a sua carreira em três fases:Apontado como "um dos virtuosos da guitarra portuguesa" pela "Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX", António Chainho acompanhou nomes como José Afonso, Rão Kyao, Gal Costa, Maria Bethânia, Saky Kubota, Hideco Tchokyba, José Carreras, Maria Dolores Pradera, Paco de Lucía, Kepa Junkera, Sara Tavares, Pedro Abrunhosa, Ana Bacalhau, Rui Veloso, Paulo Flores e John Williams.Da sua discografia, que se iniciou em 1975 com “Guitarradas”, fazem ainda parte os álbuns "Guitarra Portuguesa” (1977), “Ao vivo no CCB” (2003), com Marta Dias, “LisGoa” (2010), que contou com a participação de Natasha Lewis, Sonia Shirsat e Remo Fernandes, “Entre Amigos” (2012), com intérpretes como Camané, Ney Matogrosso e Fernando Alvim, e “Cumplicidades” (2015), álbum que assinalou os 50 anos de carreira e conta com as participações de Paulo de Carvalho, Fernando Ribeiro, Hélder Moutinho, Pedro Abrunhosa, Paulo Flores, Filipa Pais, Ana Vieira e Vanessa da Mata.Em 2015, atuou no seu concelho natal, na igreja matriz, no âmbito do Festival Terras Sem Sombra, com o guitarrista alemão Jürgen Ruck, apresentando o programa “O Tempo e o Modo: Diálogos entre Guitarras".Em 2023, foi publicada a sua biografia, “O Abraço da Guitarra”, de autoria da jornalista Moema Silva, que definiu a obra à Lusa como “o diário de uma viagem pela [sua] vida e pela música”., que distingue os que prestaram “serviços relevantes a Portugal, no país e no estrangeiro, assim como serviços na expansão da cultura portuguesa ou para conhecimento de Portugal, da sua História e dos seus valores”.Referindo-se à sua criação musical, o também compositor disse à Lusa que reflete “mestiçagens, fruto dos contactos com as músicas do mundo”. Por isso também, procurou “traçar novos caminhos para guitarra portuguesa"., disse à Lusa.