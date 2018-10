O regicídio de 1908, prenúncio da instauração da república

1 de Fevereiro de 1908: a família real regressa a Lisboa depois de uma temporada de caça em Vila Viçosa. O Rei Dom Carlos tinha acabado de assinar no Alentejo a sua sentença de morte.



Apesar do ambiente de grande tensão, o Rei decide atravessar o Terreiro do Paço num landau aberto e com uma escolta reduzida. No meio da multidão encontravam-se atiradores da Carbonária, uma sociedade secreta, prontos para assassinar Dom Carlos e o Príncipe herdeiro Dom Luís Filipe.



O regicídio de 1908 tem um profundo impacto. Os republicanos ganhavam cada vez mais força.



O regime monárquico continuou a vigorar em Portugal durante mais 32 meses, até 5 de Outubro de 1910.