Obra de Frederico Lourenço e textos inéditos passam a estar disponíveis `online`

Lusa14 Nov, 2018, 16:35 | Cultura

Autor de uma vasta obra literária, reconhecida pelos leitores e que lhe valeu o Prémio Pessoa 2016, ganha agora um espaço virtual que agrega toda a informação sobre a sua obra literária, ensaística e de tradução.

Além de uma biografia do autor, o índice da página conduz o visitante por galerias que abrem para a tradução, para a ficção, para o ensaio, para a poesia, para as crónicas e para as adaptações para jovens que o escritor fez e clássicos da literatura grega.

A bibliografia e os textos inéditos aparecem agrupados numa secção intitulada "Apontamentos", que ajudam a compreender melhor o trabalho de Frederico Lourenço, tradutor de obras como "Odisseia", "Ilíada" e "Bíblia".

A juntar a estes elementos, é possível encontrar também um conjunto de vídeos e referências da imprensa nacional e internacional que ajudam a contextualizar o seu trabalho, assim como um capítulo só dedicado aos prémios que recebeu e às obras distinguidas.

A Booktailors, responsável pela página oficial, classifica Frederico Lourenço como um "tradutor de subtilezas" e "uma das figuras de proa da cultura portuguesa contemporânea", e lembra que o seu trabalho é "amplamente reconhecido em Portugal e no Brasil", justificando a pertinência dessa página.

É um espaço `online` onde leitores e admiradores podem ficar a conhecer com maior profundidade as suas obras e as suas áreas de intervenção intelectual, pelo "a partir deste momento só se vê grego para conhecer Frederico Lourenço quem quer", salienta.

Frederico Lourenço, nascido em Lisboa, em 1963, licenciou-se, em 1988, em Línguas e Literaturas Clássicas na Universidade de Lisboa, onde mais tarde se doutorou com uma tese sobre os cantos líricos de Eurípides.

Foi professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa entre 1989 e 2009, data a partir da qual passou a professor associado da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

O seu trabalho como tradutor tem sido considerado um importante contributo para a cultura portuguesa, na medida em que traduziu diretamente do grego os textos de Homero, tornando-se as grandes referências para o estudo destas obras em Portugal.

A "Ilíada" foi incluída no Plano Nacional de Leitura e a "Odisseia" foi galardoada com o Prémio Dom Dinis 2004 e com o Grande Prémio Tradução Literária APT/APE 2004.

Em 2016, ano em que foi distinguido com o Prémio Pessoa, Frederico Lourenço publicou o primeiro volume do mais ambicioso projeto enquanto tradutor até à data: a tradução da Bíblia grega, diretamente a partir do texto original.

A obra será publicada na íntegra, em seis volumes, até 2020.

O primeiro tomo do quarto volume, dedicado ao "Antigo Testamento - Os Livros Sapienciais", chega às livrarias no dia 16 deste mês, editado pela Quetzal, chancela que tem estado a publicar a obra de Frederico Lourenço.

Desde 2014 que o tradutor trabalha nos textos dos Evangelhos, propondo-se fazer a tradução completa dos 80 livros da Bíblia.

A edição portuguesa inclui uma introdução geral de Frederico Lourenço, a par de uma outra, de contextualização, antecedendo cada um dos livros, e várias notas de pé de página, que visam esclarecer o leitor, numa abordagem histórica.