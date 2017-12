Obras que representaram Portugal em Veneza expostas em Matosinhos a partir de sábado

Lusa11 Dez, 2017, 17:35 | Cultura

Fonte da Câmara Municipal de Matosinhos, entidade que adquiriu as peças de "Medida Incerta", disse à Lusa que a inauguração vai ter lugar às 17:00 de sábado.

Em termos de dimensão, a maior das esculturas tem 3,4 metros de altura e o conjunto de peças totaliza 140 toneladas.

A exposição "Medida Incerta", de José Pedro Croft, que representou Portugal na Bienal de Arte de Veneza deste ano, recebeu um total de 16.110 visitantes entre maio e novembro.

Portugal participou com seis esculturas criadas pelo artista José Pedro Croft, através do projeto "Medida Incerta", com curadoria do historiador de arte João Pinharanda. O conjunto ficou instalado na Villa Hériot, na Ilha de Giudecca.

O projeto "Medida Incerta" é descrito como uma "desconstrução do plano e da ortogonalidade, um jogo entre a objetividade do espaço e a sua ilusão, um desafio à sua estabilidade e equilíbrio".

No final de março, quando a escultura foi montada na Póvoa de Varzim, foi conhecida a aquisição da obra pela Câmara Municipal de Matosinhos e a sua localização futura, após o regresso de Veneza, na paisagem da Casa da Arquitetura, na antiga Real Vinícola.

A obra de José Pedro Croft está representada em diversas coleções públicas e privadas, nomeadamente no Banco Central Europeu, em Frankfurt (Alemanha), no Museu Rainha Sofia, em Madrid (Espanha), no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (Brasil) e na Coleção Albertina, em Viena (Áustria).

Em Portugal, está presente nas coleções da Caixa Geral de Depósitos, da Fundação Calouste Gulbenkian e do Museu Berardo, em Lisboa, na coleção António Cachola, no Museu de Arte Contemporânea de Elvas, e na Fundação de Serralves, no Porto, entre outras.