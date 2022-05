OEI quer "monopólio do inglês" compensado com reforço de línguas ibéricas

O secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura (OEI), Mariano Jabonero, defendeu hoje à Lusa que o atual "monopólio do inglês" na área científica deve ser equilibrado com maior presença do espanhol e português.