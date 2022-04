Oficina de crioulo de Macau sonha criar teatro em patuá em Lisboa

Até outubro, o Centro Científico e Cultural de Macau em Lisboa vai acolher 32 sessões da oficina, que terá um máximo de 25 alunos a estudar uma língua minoritária considerada pela UNESCO como estando "em risco de extinção".

"Não me interessa tanto o aspeto técnico, formal do patuá, mas sim a sua forma artística, porque tem uma musicalidade muito própria, e creio que as pessoas se têm inscrito precisamente para conhecer o espírito, a alma do patuá", disse Joaquim Ng Pereira à Lusa.

Sara Roncon Leotte, coorganizadora da oficina, disse à Lusa que dois dos interessados na iniciativa têm já ligações a outras línguas minoritárias: o mirandês, de Miranda de Douro, e o crioulo da Guiné-Bissau.

No final da oficina, Joaquim Ng Pereira quer integrar os melhores alunos num teatro em patuá, até ao fim de 2022, na Casa de Macau de Portugal, em parceria com Miguel de Senna Fernandes, dramaturgo dos Dóçi Papiaçam di Macau, grupo de teatro em patuá.

O primeiro projeto deste novo grupo de teatro seria "fazer filmagens nos lugares mais icónicos aqui de Lisboa, mas comentados de forma humorística em patuá", e depois adaptar peças dos Dóçi Papiaçam di Macau, explicou o macaense.

O objetivo seria "estabelecer uma ponte cultural entre os dois territórios" e "não deixar esquecer" os mais de 400 anos em que Macau foi a ligação entre Portugal e China, disse Joaquim Ng Pereira.

Uma meta que o levou também a gravar, com a sinóloga Ana Cristina e o académico macaense Álvaro Rosa, uma série de oito episódios de rádio a explicar expressões idiomáticas em mandarim, cantonês e patuá.

O programa irá ser emitido na rádio da Junta de Freguesia de Belém. "Só falta agendar", diz Joaquim Ng Pereira.

Para a mesma rádio, o macaense está a preparar um outro programa, exclusivamente sobre o patuá e o universo de Macau, em parceria com Miguel de Senna Fernandes, para arrancar no final de maio.

O programa vai incluir a declamação de poesia em patuá ou poesia em português sobre Macau, convidados macaenses ou portugueses que viveram em Macau, e uma intervenção de Miguel de Senna Fernandes, "de forma mais formal", sobre o patuá, explicou Joaquim Ng Pereira.

Especialistas dizem que o patuá, criado pelos imigrantes lusos em Macau ao longo dos últimos quatrocentos anos, foi desaparecendo devido à obrigação de aprendizagem do português nas escolas, imposta pela administração portuguesa.

A face mais visível do crioulo tem sido as atuações anuais dos Dóçi Papiaçam di Macau, no âmbito do Festival de Artes de Macau.

Este ano, o grupo apresenta "Lorcha di Amor" ("Cruzeiro de Amor") que "de forma humorística, conta a história de um cruzeiro de luxo, realçando as características de Macau como cidade onde coexistem múltiplas culturas", lê-se no programa do festival.