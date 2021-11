São oito títulos que sabemos de cor - A Jangada de Pedra, A Viagem do Elefante, As Intermitências da Morte, Ensaio sobre a Cegueira, Levantado do Chão, Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis e O Evangelho segundo Jesus Cristo.

A reedição é da Porto Editora que desafiou o ilustrador espanhol Manuel Estrada.







Manuel Estrada diz que fez estas capas de forma a levar os leitores a mergulhar na história escrita por Saramago.