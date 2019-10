Olga Tokarczuk e Peter Handke distinguidos com Nobel da Literatura

“Uma imaginação narrativa”

The #NobelPrize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk “for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life.” pic.twitter.com/ebU6claM8v — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 de outubro de 2019

A polaca Olga Tokarczuk e o austríaco Peter Handke foram os galardoados do prémio Nobel da Literatura de 2018 e 2019.O Nobel de 2018 foi igualmente anunciado esta quinta-feira depois de, o ano passado, ter sido cancelada a entrega deste prémio no seguimento de um escândalo de abuso sexual e crimes financeiros que afetou a Academia sueca.Olga Tokarczuk junta-se, desta forma, à minoria de mulheres galardoadas com este prémio literário. Desde 1901, um total de 116 escritores – dos quais apenas 15 são mulheres – foram distinguidos com o Nobel da Literatura.Este foi o quarto dos seis prémios mais cobiçados do mundo a ser distribuído. Resta o Nobel da Paz, que revelará a pessoa distinguida na próxima sexta-feira, e o Nobel da Economia que será anunciado a 14 de outubro.A Academia decidiu distinguir Olga Tokarczuk “por uma imaginação narrativa que, com paixão enciclopédica, representa o cruzamento de fronteiras como forma de vida”.No Twitter, a Academia continua a descrever a polaca como uma escritora que “nunca vê a realidade como algo estável ou eterno. Ela constrói os seus romances numa tensão entre opostos culturais; natureza versus cultura, razão versus loucura, masculino versus feminino, lar versus distanciamento”.“Escrituras de Jacó” é a obra de Olga Tokarczuk que, na opinião do Comité do Nobel da Literatura, merece destaque. “Neste trabalho ela mostrou a capacidade extrema do romance de representar um caso quase além da compreensão humana”, descreve a Academia.