Os Músicos do Tejo em concerto no dia 21 numa das salas mais emblemáticas de Madrid

O concerto intitulado "Fin de Fiesta Barroca con Fado" está integrado no denominado "Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música", organizado pelo Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música, da Universidade Autónoma de Madrid.

Os Músicos do Tejo, orquestra de época dirigida por Marcos Magalhães e Marta Araújo, apresentam-se com a soprano Ana Quintans, o fadista Ricardo Ribeiro, o músico Marco Oliveira, viola de fado, e o percussionista Jarrod Cagwin.

O concerto tem raízes no projeto "Fado Barroco", que Os Músicos do Tejo apresentaram no palco da Fundação Calouste Gulbenkian, em 2016, e que deu origem ao álbum publicado um ano mais tarde, na Naxos, também com o fadista Ricardo Ribeiro e a soprano Ana Quintans.

A atuação em Madrid surge numa altura em que a edição da ópera cómica "Il Mondo della Luna", de Pedro António Avondano, em primeira gravação mundial, ganha atenção e elogios da crítica em Espanha.

"Tem sido uma agradável surpresa este interesse por `Il Mondo della Luna`, e é muito bom poder voltar aos palcos nesta sala tão emblemática de Espanha", afirmou Marcos Magalhães, fundador e diretor d`Os Músicos do Tejo, citado no comunicado da organização.

"Il Mondo della Luna" é uma ópera cómica, construída sobre o texto de Carlo Goldoni (1707-1793), reformador da `commedia dell`arte` e um dos maiores dramaturgos do século XVIII. O autor, conhecido pela peça "A Estalajadeira", fez da escrita um dos mais perspicazes observatórios da emergente classe média europeia, e as suas peças testemunham a moral e os costumes da sua época. A música de Avondano apanha a essência do texto, do seu tempo e do seu espírito.

O disco, editado pela Naxos, a maior editora de música clássica, na atualidade, surge com uma versão do libreto de Goldoni e com um elenco de cantores portugueses com carreira internacional firmada, como as sopranos Susana Gaspar, Carla Caramujo e Carla Simões, os tenores Fernando Guimarães e João Pedro Cabral e os baixos Luís Rodrigues e João Fernandes protagonizam o elenco.

Entre outras produções de relevo, Fernando Guimarães (como protagonista) e João Fernandes (entre os principais papéis, como Tempo e Neptuno) cruzaram-se no elenco da ópera de Monteverdi "Il Ritorno d`Ulisse in Patria", pela orquestra Boston Baroque e o maestro Martin Pearlman, que foi nomeada para os Grammy.

De acordo com a página oficial da orquestra portuguesa de época na Internet, Os Músicos do Tejo, grupo especializado em música antiga, surgiram em 2005 e editaram vários discos como "As Sementes do Fado", "As Árias de Luisa Todi", "Il Trionfo d`Amore", de Francisco António de Almeida, e o mais recente "Il Mondo della Luna".

Contam com uma parceria com o Centro Cultural de Belém, que os levou a produzir três óperas - "La Spinalba", também de Francisco António de Almeida, "Lo Frate Nanmorato", de de Pergolesi, e "Le Carnaval et la Folie", de A.C. Destouches.

Em 2013, estrearam-se no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian com a ópera "Dido e Eneias", de Henry Purcell.

Apresentam-se em diversos concertos em Portugal e no estrangeiro e somam diversos apoios institucionais.

Um dos seus últimos projetos intitula-se "Fado Barroco" e conta com as participações de Ana Quintans e Ricardo Ribeiro.