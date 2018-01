Óscares 2018: conheça os filmes nomeados aos prémios da Academia

RTP23 Jan, 2018, 14:07 / atualizado em 23 Jan, 2018, 14:48 | Cultura

O filme “A forma da água” ("The shape of water") lidera as nomeações, estando nomeado em 13 categorias, incluindo as de Melhor Filme, Melhor Realização e Melhor Atriz.



O anúncio dos nomeados foi feito a partir do Samuel Goldwyn Theater em Beverly Hills e transmitido em direto nas plataformas digitais da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.



A lista completa de nomeados aos Óscares da Academia é a seguinte:

Filme

"Call Me by Your Name"

"Darkest Hour"

"Dunkirk"

"Get Out"

"Lady Bird"

"Phantom Thread"

"The Post"

"The Shape of Water"

"Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Realização

"Dunkirk" - Christopher Nolan

"Get Out" - Jordan Peele

"Lady Bird" - Greta Gerwig

"Phantom Thread" - Paul Thomas Anderson

"The Shape of Water" - Guillermo del Toro

Ator Principal

Timothée Chalamet - "Call Me by Your Name"

Daniel Day-Lewis - "Phantom Thread"

Daniel Kaluuya - "Get Out"

Gary Oldman - "Darkest Hour"

Denzel Washington - "Roman J. Israel, Esq."

Ator Secundário

Willem Dafoe - "The Florida Project"

Woody Harrelson - "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Richard Jenkins - "The Shape of Water"

Christopher Plummer - "All the Money in the World"

Sam Rockwell - "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Atriz Principal

Sally Hawkins - "The Shape of Water"

Frances McDormand - "Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Margot Robbie - "I, Tonya"

Saoirse Ronan - "Lady Bird"

Meryl Streep - "The Post"

Atriz Secundária

Mary J. Blige - "Mudbound"

Allison Janney - "I, Tonya"

Lesley Manville - "Phantom Thread"

Laurie Metcalf - "Lady Bird"

Octavia Spencer - "The Shape of Water"

Filme de Animação

"The Boss Baby"

"The Breadwinner"

"Coco"

"Ferdinand"

"Loving Vincent"

Cinematografia

"Blade Runner 2049"

"Darkest Hour"

"Dunkirk"

"Mudbound"

"The Shape of Water"

Guarda Roupa

"Beauty and the Beast"

"Darkest Hour"

"Phantom Thread"

"The Shape of Water"

"Victoria & Abdul"

Montagem



"Baby Driver"

"Dunkirk"

"I, Tonya"

"The Shape of Water"

"Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Filme Estrangeiro

"A Fantastic Woman" - Chile

"The Insult" – Líbano

"Loveless" - Rússia

"On Body and Soul" - Hungria

"The Square" – Suécia

Caracterização

"Darkest Hour"

"Victoria & Abdul"

"Wonder"

Banda Sonora

"Dunkirk" - Hans Zimmer

"Phantom Thread" - Jonny Greenwood

"The Shape of Water" - Alexandre Desplat

"Star Wars: The Last Jedi" - John Williams

"Three Billboards outside Ebbing, Missouri" - Carter Burwell

Música original

Mighty River – "Mudbound"

Mystery Of Love - "Call Me by Your Name"

Remember Me - "Coco"

Stand Up For Something - "Marshall"

This Is Me - "The Greatest Showman"

Edição de som

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkirk"

"The Shape of Water"

"Star Wars: The Last Jedi"

Mistura de Som

"Baby Driver"

"Blade Runner 2049"

"Dunkirk"

"The Shape of Water"

"Star Wars: The Last Jedi"

Efeitos visuais

"Blade Runner 2049"

"Guardians of the Galaxy Vol. 2"

"Kong: Skull Island"

"Star Wars: The Last Jedi"

"War for the Planet of the Apes"

Curta-metragem de animação

“Dear Basketball”

“Garden Party”

“Lou”

“Negative Space”

“Revolting Rhymes”

Curta-metragem (live action)

“DeKalb Elementary”

“The Eleven O'Clock”

“My Nephew Emmett”

“The Silent Child”

“Watu Wote/All of Us”

Guião adaptado

“Call Me by Your Name”

“The Disaster Artist”

“Logan”

“Molly's Game”

“Mudbound”

Guião original

“The Big Sick”

“Get Out”

“Lady Bird”

“The Shape of Water”

“Three Billboards outside Ebbing, Missouri”

Direção de arte

"Beauty and the Beast"

"Blade Runner 2049"

"Darkest Hour"

"Dunkirk"

"The Shape of Water"

Documentário de longa-metragem

"Abacus: Small Enough to Jail"

"Faces Places"

"Icarus"

"Last Men in Aleppo"

"Strong Island"

Documentário de curta-metragem

“Edith+Eddie”

“Heaven Is a Traffic Jam on the 405”

“Heroin(e)”

“Knife Skills”

“Traffic Stop”





A 90ª edição dos Óscares da Academia realiza-se no dia 4 de março no Dolby Theatre em Los Angeles. A gala será novamente apresentada pelo comediante Jimmy Kimmel, tal como aconteceu no ano passado.



A edição de 2017 dos prémios da Academia ficou marcada por um invulgar erro na divulgação do vencedor do óscar para melhor filme. Uma troca de envelopes fez com que tivesse sido primeiramente anunciado o filme “La la land” quando o vencedor era “Moonlight”.



A noite ficou ainda marcada por várias discursos contra o Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que tinha então tomado posse há poucas semanas.