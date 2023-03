Óscares de melhores atores para Brendan Fraser e Michelle Yeoh

Brendan Fraser recebeu o Óscar de Melhor Ator pelo desempenho em "A Baleia", de Darren Aronofsky. A interpretação de Fraser já recebera este ano o prémio do Sindicato dos Atores, entre outras distinções.

Michelle Yeoh foi distinguida pelo papel em "Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado".

Para o Óscar de Mellhor Ator estavam nomeados Austin Butler, por "Elvis", Colin Farrell, por "Os Espíritos de Inisherin", Paul Mescal, por "Aftersun", e Bill Nighy, por "Viver".

Cate Blanchett, em "Tár", Ana de Armas, em "Blonde", Andrea Riseborough, em "Para Leslie", e Michelle Williams, em "Os Fabelmans", eram as candidatas ao Óscar de Melhor Atriz.

Os Óscares celebram esta noite a 95.ª edição, numa cerimónia a decorrer no Dolby Theatre, em Los Angeles, que teve a curta-metragem "Ice Merchants", do português João Gonzalez, nomeada para Melhor Curta-Metragem de Animação.

"Tudo ao Mesmo Tempo em Todo o Lado", de Daniel Kwan e Daniel Scheinert, somou 11 nomeações, entre as quais as de Melhor Filme e Realização, assim como as de representação.

Para o Óscar de Melhor Filme, o último a ser anunciado esta noite, estão também nomeados "Os Espíritos de Inisherin" (Martin McDonagh), "Os Fablemans" (Steven Spielberg), "Tár" (Todd Field), "A Oeste Nada de Novo" (Edward Berger), "Top Gun: Maverick" (Joseph Kosinski), "Elvis" (Baz Luhrmann), "Avatar: O Caminho da Água" (James Cameron), "A Voz das Mulheres" (Sarah Polley) e "Triângulo da Tristeza" (Ruben Ostlund).